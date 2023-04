Jeremy Seewer (Yamaha): Frauenfeld wirkt noch nach

Der Schweizer Yamaha-MXGP-Motocrosser Jeremy Seewer spürt vor dem Grand Prix von Trentino in Arco noch die Nachwirkungen seines verpatzen Oster-Heimwochenendes in Frauenfeld.

Jeremy Seewer hat das bittere Heimwochenende in Frauenfeld vom Ostermontag bereits abgehakt. Sein Körper erinnert den 28-jährigen Bülacher aber immer noch an das Chaos vor den heimischen Fans im Thurgau, wo Seewer teils ohne eigene Schuld mehrfach zu Boden musste.

Am Wochenende geht es bereits in Arco di Trento in der Nähe des Gardasees weiter, wo diesmal das Wetter auch ein Faktor sein könnte. Normalerweise ist die Piste extrem hart und teilweise auch glatt – mit der Zeit bilden sich harte Bremswellen und Spurrillen.

Dennoch ist Arco für Seewer ein gutes Pflaster: Im Corona-Jahr 2021 gewann der Schweizer den dritten und letzten in Arco ausgefahrenen Grand Prix. Diesmal wird es für den Vizeweltmeister eine echte Bewährungsprobe. «Ich fühle mich nach Frauenfeld noch ein wenig angeschlagen. Ich bräuchte ein paar Tage, um mich zu erholen», gestand Seewer.

Dennoch sagt der Yamaha-Werksfahrer: «Ich bin positiv und sollte zum Wochenende hin ganz okay sein. Der Plan ist, so nahe wie möglich bei 100 Prozent zu sein. Ich mag Arco, es ist ein beeindruckender Ort. Ich bin hier normalerweise immer ganz gut unterwegs. Ziel für das Wochenende ist, mich von den Problemen fernzuhalten und zu versuchen, nicht gerammt oder von einem anderen Fahrer bei der Landung getroffen zu werden. Ich will das Blatt wenden, die WM wieder auf Spur zu bekommen und zeigen, wozu ich fähig bin.»

Ergebnisse MXGP Frauenfeld:

1. Maxime Renaux (F), Yamaha, 2-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-2

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 6-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-7

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-8

7. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-9

8. Alberto Forato (I), KTM, 12-6

9. Ben Watson (GB), Beta, 11-10

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 9-12

11. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 20-5

12. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-15

13. Alessandro Lupino (I), Beta, 15-11

14. Stephen Rubini (F), Honda, 14-13

15. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 8-20

16. Arnaud Tonus (CH), Yamaha, 13-16

17. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 21-14

18. Maximilian Spies (D), KTM, 18-18

19. Alvin Östlund (S), Honda, 17-19

20. Brian Bogers (NL), Honda, 25-16

21. Brent van Doninck (B), Honda, 16-21



Ferner:

26. Paul Haberland (D), Husqvarna, 28-24

27. Mark Scheu (D), Husqvarna, 26-25

30. Noah Ludwig (D), KTM, 37 (DNF)-28

37. Pauls Jonass (LAT), Honda, 40-36

WM-Stand MXGP nach 3 Events:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 155

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 134, (-21)

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 131, (-24)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 129, (-26)

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-54)

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 94, (-61)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 90, (-65)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 79, (-76)

9. Alberto Forato (I), KTM, 76, (-79)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 76, (-79)

11. Pauls Jonass (LT), Honda, 56, (-99)

12. Valentin Guillod (CH), Honda, 54, (-101)

20. Tom Koch (D), KTM, 11 (-144)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 11, (-144)