Starkes WM-Debüt von Jan Krug fast aus dem Nichts

Neben den deutschen MXGP-Debütanten Paul Haberland und Noah Ludwig gab in Frauenfeld Mark Scheu seinen WM-Einstand. Das galt in der MX2-Klasse auch für Jan Krug, der die Punkteränge nur knapp verpasste.

Jan Krug ist (noch) kein besonders geläufiger Name in der deutschen Motocross-Landschaft. Zwar fährt er seit immerhin vier Jahren im ADAC Junior Cup 85 (2019), ADAC MX Junior Cup 125 (2020) sowie im ADAC MX Youngster Cup (2021 und 2022), doch mit den Endrängen 16, 23, 23 und 43 hat er bisher keine dicken Stricke zerrissen.

Beim diesjährigen deutschen Saisonauftakt in Fürstlich Drehna raste der 18-jährige Pulheimer im ersten Heat auf Platz 4 und verpasste den dritten Platz nur um gut drei Sekunden. Nach Platz 32 (mit Pech) im zweiten Lauf preschte er im dritten auf den sechsten Platz, sodass er sich über den sechsten Gesamtrang, gleichbedeutend mit seinem besten Wochenendresultat, freuen durfte.

«Ich mache gerade eine Lehre zum Zweirad-Mechatroniker für E-Bikes und Fahrräder. Ich hatte in der Vergangenheit nie die Zeit für den Sport aufbringen und trainieren können, wie es notwendig ist, um das halbwegs professionell zu machen. Nachdem ich mich 2022 zunächst an die 250er gewöhnt habe, kann ich mich dieses Jahr noch besser aufs Fahren konzentrieren», erklärte Jan Krug SPEEDWEEK.com seine deutliche Leistungssteigerung.

Nur eine Woche später ging es in seiner Karriere weiter steil bergauf. In Frauenfeld mischte er sich für sein Team SixtySeven erstmals ins MX2-WM-Feld und machte eine gute Figur. Im Quali-Rennen am Ostersamstag wurde er von den 33 Teilnehmern guter 18. Schade, dass es in diesem nur bis zu Platz 10 Punkte gibt.

Nach dem Ruhetag lieferte er am Ostermontag zwei weitere starke Rennen ab, wenngleich er mit den Plätzen 23 und 21 die Punkteränge knapp verpasste. «Ursprünglich hatte ich nicht allzu viel von meinem WM-Debüt erwartet, doch nach meinem 18. Platz am Samstag hatte ich dann doch auf ein paar WM-Punkte gehofft. Dazu hat es zwar noch nicht ganz gereicht, und kurz nach dem zweiten Rennen war ich ein bisschen enttäuscht, aber unterm Strich bin ich trotzdem super zufrieden», lautete sein Fazit.

Die EMX250 zu überspringen und gleich in die MX2-WM zu gehen, war die Idee seines Teamchefs. Diese fand Krug nicht so schlecht. «Davon war ich nicht abgeneigt und wollte es mal probieren. Nachdem Frauenfeld so gut gelaufen war und mein Team ohnehin nach Pietramurata weitergereist ist, habe ich noch am Montagabend meine Chefs bei der Firma Königsrad in Frechen angerufen, ob ich diese Woche frei bekommen und so in Italien gleich noch einmal starten könnte. Sie haben spontan ja gesagt, wofür ich Martina Strobel und Hermann Ackermann sehr, sehr dankbar bin», klärte er zu seinem ungeplanten Folgestart am kommenden Wochenende auf.

Krugs Fokus liegt in diesem Jahr auf der deutschen Serie, doch stehen auch einzelne weitere WM-Rennen auf seiner Agenda. Seine Highlights werden sein Heim-GP am 10. und 11. Juni in Teutschenthal sowie der Grand Prix im belgischen Lommel sein. «Im ADAC MX Youngster Cup möchte ich regelmäßig in die Top-10 kommen. Aber auch bei der WM möchte ich mich bei jedem Rennen steigern und für mich persönlich gute Leistungen bringen», meinte der Rheinländer abschließend.

Ergebnisse MX2 Frauenfeld:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 3-2

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 2-4

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 1-9

5. Jago Geerts (B), Yamaha, 7-3

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-5

7. Liam Everts (B), KTM, 8-6

8. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 9-7

9. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-9

10. Emil Weckmann (FIN), Honda, 12-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 11-11

12. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 6-16

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki,14-12

14. David Braceras (E), Kawasaki, 15-13

15. Oriol Oliver (E), KTM, 13-15

16. Mikkel Haarup (DK), KTM, 17-14

17. Cornelius Toendel (N), KTM, 18-17

18. Yago Martinez (E), KTM, 16-19

19. Petr Polak (CZ), Yamaha, 19-18

20. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 21-20

WM-Stand nach 3 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 159 Punkte

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 139, (-20)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 136, (-23)

4. Andrea Adamo (I), KTM, 131, (-28)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 112, (-47)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 111, (-48)

7. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 94, (-65)

8. Liam Everts (B), KTM, 94, (-65)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 72, (-87)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 66, (-93)