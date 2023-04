Michael Sandner schwer verletzt auf Intensivstation

Im zweiten MXGP-Lauf von Pietramurata stürzte der Österreicher Michael Sandner (KTM) und zog sich schwere Wirbelsäulenverletzungen sowie Brüche in Oberkörper und Hüfte zu. Der 24-Jährige liegt auf der Intensivstation.

Der österreichische Horvath KTM-Pilot Michael Sandner gab am letzten Wochenende in Pietramurata sein MXGP-Debüt. Mit P9 im Zeittraining der Wildcardpiloten qualifizierte er sich für die Teilnahme an den WM-Läufen. Das Qualifikationsrennen am Samstag beendete er auf Rang 20 und zeigte, dass er das Potenzial hat, auch in der MXGP in die Punkteränge zu fahren.

Im ersten Wertungslauf am Sonntag verpasste der 24-Jährige auf P21 knapp die Punkteränge. Zu Beginn des zweiten Laufs rangierte der Österreicher auf P18, bevor er in Runde 3 an einem weiten Bergab-Triple stürzte und sich dabei schwere Verletzungen zuzog. Sandner wurde von der Medical Crew noch an der Strecke versorgt. Die Unfallstelle wurde per Rotkreuzfahne gesichert, Sander von der Strecke ins Medical Center und danach ins Krankenhaus transportiert

Das Schlimmste sind die Brüche von Halswirbel C1 und Brustwirbel T3, die operativ sofort stabilisiert werden mussten. Außerdem hat er sich Brüche im Schulterbereich, der Hüfte sowie mehrerer Rippen zugezogen.

Der Österreicher wird intensivmedizinisch betreut und befindet sich in stabilem Zustand. Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir vollständige und gute Genesung!