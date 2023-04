Liam Everts (KTM/2.): Das erste Lebensziel erreicht

Auf der schwierigen Piste von Arco sprang Motocross-Teenager Liam Everts (Red Bull KTM) erstmals in seiner Karriere auf das Podium eines MX2-WM-Rennens und durfte zudem den ersten GP-Sieg seines Teamkollegen bejubeln.

Red-Bull-KTM-Jungstar Liam Everts erfüllte sich beim MX2-Motocross-GP in Arco di Trento ein Lebensziel: Der 18-jährige Belgier wetzte in Lauf 1 erstmals in seiner Karriere auf das Podium eines MX2-Rennens und konnte dieses Kunststück mit Platz 3 im zweiten Heat wiederholen.

Everts zeigte ein starkes erstes Rennen und fuhr nahezu die gesamte Renndistanz auf Platz 2 und in Reichweite von Leader Jago Geerts (Yamaha). Im Finish kam es zum Teamduell zwischen Everts und Andrea Adamo (19), der sich – angestachelt von den frenetischen Fans – immer näher an Everts heranpirschte. In der letzten Runde musste Everts Position 2 an den Italiener abtreten, für ihn war es dennoch ein riesiger Erfolg: Sein erster Podiumsplatz in einem MX2-WM-Rennen.



Der Jubel nach der Zieldurchfahrt von Lauf 2 war noch euphorischer, denn Everts wusste, dass er damit auch in der Tageswertung auf dem Treppchen steht. Und Adamo konnte mit seinen beiden zweiten Rängen zugleich seinen ersten Grand-Prix-Triumph bejubeln – ausgerechnet in Italien! Everts und Adamo fielen sich unmittelbar nach dem Zielsprung, noch auf den Bikes sitzend, um den Hals und jubelten entfesselt.



«Es ist sehr cool. Ich hatte so viel Spaß auf der Piste», freute sich der Sohn von Rekordchampion und Ikone Stefan Everts (50). «Der zweite Lauf ist dann noch etwas besser gelaufen als der erste Durchgang. Ich hatte nicht erwartet, dass es hier bei diesem Grand Prix passiert und noch dazu so früh in der Saison. Ich bin einfach nur sehr glücklich.»



Somit haben es drei Everts-Generationen auf ein Motocross-WM-Podium geschafft, Opa Harry (71) und Papa Stefan halten gesamt bei sagenhaften 14 WM-Kronen. Liam Everts belegt nach dem zweiten Tagesrang in Arco in der Tabelle nun Rang 7. Der nächste Motocross-GP geht in Agueda in Portugal und somit ebenfalls auf einer harten Piste über die Bühne.