Ruben Fernandez (Honda): Stark im Gajser-Wohnzimmer

Der spanische Honda-MXGP-Motocrosser Ruben Fernandez zeigte am Samstag im Quali-Rennen von Arco einen sehr soliden Auftritt und konnte am Ende beinahe noch Rang 2 erobern.

Ruben Fernandez ist auch an diesem Wochenende bei HRC Honda auf sich alleine gestellt und das ausgerechnet in Arco, wo der momentan verletzte Teamleader und MXGP-Weltmeister Tim Gajser (26) mit seine heldenhaftesten Leistungen gezeigt hat.

Die Piste in Arco präsentierte sich am Samstag teils trocken, mit tiefen heftigen Bremswellen und Spurrillen und daher technisch wieder einmal extrem anspruchsvoll.

Honda-HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez (24) wetzte beim Start zum Quali-Rennen als Sechster in die erste Runde, kam dann schon als Vierter retour. Am Ende des Rennens war der Spanier Dritter, nur knapp hinter Frauenfeld-Sieger Maxime Renaux (Yamaha). Davor hatte sich Fernandez nach Halbzeit des Rennens noch an dessen Schweizer Yamaha-Kollegen Jeremy Seewer vorbeigepresst.

Einzig Kawasaki-Star Romain Febvre (31) war ganz vorne außer Reichweite. «Heute war ein wieder ein viel besserer Tag», merkte Fernandez nach den Enttäuschungen in Riola und Frauenfeld an. «Ich bin einfach so gefahren, wie ich es kann. Arco ist nicht immer eine einfache Piste, weil sie eigentlich jeder Fahrer sehr gut kennt.»

Fernandez weiter: «Ich konnte aber einige gute Manöver setzen und mit Platz 3 bin ich sehr glücklich. Das Ergebnis des Quali-Rennens gibt mir jetzt einen guten Startplatz für den Sonntag. Wenn ich die erste Kurve unter den Top-3 bin, dann bin ich auch sehr zuversichtlich, dass ich wieder in die Top-3 fahren kann.»

MXGP Qualifying Race in Arco, 15. April

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Maxime Renaux (F), Yamaha

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Valentin Guillod (CH), Honda

6. Brent van Doninck (B), Honda

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

10. Jorge Prado (ESP), GASGAS

ferner:

14. Tom Koch (D), KTM

20. Michael Sandner (A), KTM

21. Alvin Östlund (S), Honda

22. Arminas Jasikonis (LTU), GASGAS

23. Kevin Brumann (CH), Yamaha

27. Maximilian Spies (D), KTM

28. Mark Scheu (D), Husqvarna

32. Paul Haberland (D), Husqvarna

WM-Stand MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 156

2. Maxime Renaux (F), Yamaha, 140, (-16)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 139, (-17)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 138, (-18)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 102, (-54)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 101, (-55)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 92, (-64)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 86, (-70)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 79, (-77)

10. Alberto Forato (I), KTM, 76, (-80)

ferner:

20. Tom Koch (D), KTM, 11 (-145)

21. Maximilian Spies (D). KTM, 11, (-145)