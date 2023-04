Tony Cairoli: «Andrea Adamo kann um Titel kämpfen»

Antonio Cairoli stand in Pietramurata erstmals als Team-Manager des Siegers auf dem Grand-Prix-Podium. Die Entwicklung seiner beiden Schützlinge bereitet dem Sizilianer sichtlich Freude.

Unter dem Red Bull KTM Zelt gab es in Pietramurata gleich mehrere Gründe zum Feiern: Der erste Grand-Prix-Sieg von Andrea Adamo war zugleich die erste Grand-Prix-Zeremonie für Antonio Cairoli als Team-Manager des Siegers auf dem Podium. Liam Everts konnte in Italien sein erstes Grand-Prix-Podium feiern. Am Ende des Tages waren es die Ränge 1 und 2 für die beiden Werksfahrer, die erst in dieser Saison neu ins Team kamen. Besser hätte es für das KTM-Werksteam in der MX2-Klasse nicht laufen können.

«Ich bin so glücklich», strahlte Andrea Adamo nach dem Rennen. «Ich habe das nicht erwartet und dann noch an diesem Ort vor Heimpublikum. Meine Starts waren gut aber nicht perfekt, doch ich konnte einige Überholmanöver platzieren, die ich für den Sieg brauchte. Es war ein perfektes Wochenende.»

Antonio Cairoli strahlte in Pietramurata als Team-Manager des Siegers auf dem Grand-Prix-Podium. «Es war ein unglaubliches Wochenende, besonders für Andrea, der hier in Italien seinen ersten Grand-Prix-Sieg feiern konnte.»

Von der Entwicklung Andrea Adamos ist er begeistert: «Er hat eine tolle Leistung gezeigt und ich denke, dass er bereits in diesem Jahr zum Titelkandidaten avancieren könnte.»

Davon will Andrea selbst aber noch nichts wissen. «Ich denke noch nicht an die Meisterschaft und gehe die Saison Rennen für Rennen an. Ich will einfach so viele Punkte wie möglich sammeln und gar nicht zu weit nach vorne schauen.»

In der WM-Tabelle verbesserte sich Adamo von P4 auf P2 und hat nach 4 absolvierten Grands-Prix einen Rückstand von 22 Punkten zu Tabellenführer Jago Geerts.

Ergebnis MX2, MXGP of Trentino:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 2-2

2. Liam Everts (B), KTM, 3-3

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-7

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-4

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 6-6

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-9

WM Stand nach 4 WM-Runden:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 205

2. Andrea Adamo (I), KTM, 183, (-22)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 182, (-23)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 173, (-32)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 158, (-47)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 147, (-58)

7. Liam Everts (B), KTM, 140, (-65)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 119, (-86)