Bravo: Simon Längenfelder feierte dritten Laufsieg

Drei Rennen, zwei Siege: Red-Bull-GASGAS-Pilot Simon Längenfelder konnte im Rahmen der Motocross-MX2-WM im italienischen Pietramurata den dritten Laufsieg seiner Karriere einfahren. Ein Sturz verhinderte mehr.

Wie leicht ein Rennen in Pietramurata aussehen kann, zeigte Simon Längenfelder im Qualifikationslauf auf beeindruckende Weise. Auf der bereits extrem kaputten Strecke fuhr er nach seinem Holeshot allen leichtfüßig davon. Am Ende standen nicht nur stabile sieben Sekunden Vorsprung auf dem Papier, sondern auch zehn Punkte für den Sieg.

Mit viel Zuversicht wählte Längenfelder am Sonntag als Erster den Startplatz. Ein kleiner Fehler beim Start drückte ihn sofort ins Mittelfeld und daraus folgte im Chaos der ersten Runden ein kleiner Crash. Anschließend stand eine fulminante Aufholjagd auf dem Programm.

«Im ersten Lauf bin ich nicht gut vom Gatter weggekommen. Auf der Startgeraden habe ich einen kleinen Wheelie gemacht, musste deshalb in die Kupplung greifen und war weiter hinten. Auf der Strecke hatten sie sehr viel gewässert und ich habe mich in der ersten Runde unwohl gefühlt. Ich bin dann auch hingefallen und sehr viele Fahrer sind an mir vorbeigefahren», schilderte der Regnitzlosauer, der fast Letzter war. «In Arco zu überholen ist echt nicht einfach. Aber ich bin noch bis auf Platz 9 vorgefahren», erklärte er im Gespräch mit SPEEDWEEK.com.

Für ein gutes Gesamtergebnis brauchte es den leichtfüßigen Längenfelder vom Samstag. Der Plan war zurechtgelegt: In die Spitze reinstarten, das Tempo mitgehen und zum richtigen Zeitpunkt überholen. Der Franke, der als sehr guter Starter bekannt ist, machte seinem Ruf alle Ehre, denn mit dem Holeshot führte er das Feld sofort an. Es folgten 30 Minuten plus zwei Runden Motocross auf höchstem Niveau.

«Im zweiten Lauf konnte ich allen wieder zeigen, was ich wirklich kann: Holeshot und Sieg. Ich hatte im zweiten Rennen durchweg ein gutes Gefühl und eine Menge Spaß. Ich konnte sowohl mit dem Motorrad als auch mit der Strecke spielen. Das Motorrad lag die ganze Zeit einfach super auf der schweren Strecke. Ich bin froh, dass es mal wieder so gut geklappt hat», freute sich der Werksfahrer über den dritten Laufsieg seiner Karriere.

Aus Rang 9 und dem Sieg ergaben sich in der Tageswertung Platz 4 mit 37 Zählern – nur zwei Punkte hinter dem Podium. In der Tabelle verbesserte sich der Wahl-Römer damit auf Position 5.

Ergebnisse MX2-WM Arco di Trento:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 2-2

2. Liam Everts (B), KTM, 3-3

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-7

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-4

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 6-6

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-9

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 11-8

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 12-11

12. Mikkel Haarup (DK), KTM, 10-13

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 16-12

14. Emil Weckman (FIN), Honda, 8-

15. Joel Rizzi (GB), Honda, 19-14

16. David Braceras (E), Kawasaki, 17-17

17. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 20-15

18. Marcel Stauffer (A), KTM, 14-DNF

19. Oriol Olivier (E), KTM, 15-29

20. Jago Martinez (E), KTM, 26-16

...

24. Mike Gwerder (CH), KTM, 25-20

...

29. Jan Krug (D), Husqvarna, 24-25

WM Stand nach 4 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 205

2. Andrea Adamo (I), KTM, 183, (-22)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 182, (-23)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 173, (-32)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 158, (-47)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 147, (-58)

7. Liam Everts (B), KTM, 140, (-65)

8. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 119, (-86)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 102, (-103)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 85, (-120)