Andrea Adamo (KTM) holt seinen ersten Grand-Prix-Sieg

Mit einem 2-2-Ergebnis gewann der italienische Lokalmatador Andrea Adamo (KTM) den Großen Preis von Trentino in Pietramurata. Liam Everts (KTM) holte sein erstes WM-Podium und Jago Geerts (Yamaha) bleibt WM-Leader.

Zweiter MX2-Lauf zum Großen Preis von Trentino in Pietramurata: Polesetter Simon Längenfelder (GASGAS), der im ersten Lauf am Start in Probleme geriet, gewann diesmal den Holeshot und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze.

WM-Leader Jago Geerts hatte in der ersten Runde gleich mehrfach Pech: Schon auf der Startgeraden kollidierte er mit einem Kontrahenten, konnte aber einen Sturz gerade noch vermeiden. Einige Fahrer, darunter der Österreicher Marcel Stauffer (KTM) stürzten noch vor der ersten Kurve und mussten das Rennen aufgeben.

Jago Geerts kollidierte danach in der ersten Runde erneut, diesmal mit Andrea Adamo (KTM). Geerts stürzte und musste das gesamte Feld vorbeiziehen lassen, bevor er die Verfolgung aufnehmen konnte. Der Belgier fuhr danach kontinuierlich nach vorne und beendete den zweiten Lauf auf Rang 7. Das 1-7-Ergebnis reichte für den dritten Platz auf dem Grand-Prix-Podium für den WM-Leader.

Lokalmatador Andreas Adamo (KTM) startete erneut gut und setzte sich unter dem Jubel des italienischen Publikums in der vierten Runde gegen den stark fahrenden Liam Everts durch. In der 6. Runde überholte er Thibault Benistant (Yamaha) und war fortan auf Kurs zu seinem ersten Grand-Prix-Sieg. Adamo kam 6 Sekunden hinter Laufsieger Längenfelder ins Ziel und konnte mit einem 2-2-Ergebnis den Grand-Prix-Sieg feiern.

Adamos belgischer Teamkollege Liam Everts kämpfte über das gesamte Rennen gegen den von hinten aufholenden Kay de Wolf (Husqvarna). Everts blieb cool, beging keine Fehler, brachte den 3. Platz hinter Längenfelder und Adamo über die Ziellinie und konnte in Pietramurata ebenfalls sein erstes Grand-Prix-Podium feiern. Beim Großen Preis von Trentino wurde für KTM also wieder ein Kapitel Motocross-Geschichte geschrieben.

Mit seinem Sieg in Arco rückte Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo in der WM-Tabelle von P4 auf P2 nach vorne. WM-Leader bleibt Jago Geerts, der seinen Vorsprung in Italien sogar auf 22 Punkte weiter ausbauen konnte. Simon Längenfelder bleibt nach seinem Laufsieg WM-Fünfter.

Ergebnis MX2, MXGP of Trentino:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 2-2

2. Liam Everts (B), KTM, 3-3

3. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-7

4. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 9-1

5. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 5-4

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 4-5

7. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 6-6

8. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-9

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 11-8

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 13-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 12-11

12. Mikkel Haarup (DK), KTM, 10-13

13. Isak Gifting (S), GASGAS, 16-12

14. Emil Weckman (FIN), Honda, 8-

15. Joel Rizzi (GBR), Honda, 19-14

16. David Braceras (E), Kawasaki, 17-17

17. Bobby Bruce (GBR), GASGAS, 20-15

18. Marcel Stauffer (A), KTM, 14-DNF

19. Oriol Olivier (E), KTM, 15-29

20. Jago Martinez (E), KTM, 26-16

...

24. Mike Gwerder (CH), KTM, 25-20

...

29. Jan Krug (D), Husqvarna, 24-25

WM Stand nach 4 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 205

2. Andrea Adamo (I), KTM, 183, (-22)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 182, (-23)

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 173, (-32)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 158, (-47)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 147, (-58)

7. Liam Everts (B), KTM, 140, (-65)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 119, (-86)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 102, (-103)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 85, (-120)