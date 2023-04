Jeffrey Herlings (KTM): 101 Grand-Prix-Siege

Mit einer überzeugenden Leistung gewann Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings den zweiten MXGP-Lauf in Agueda und damit den Großen Preis von Portugal und ist jetzt WM-Zweiter hinter Jorge Prado (GASGAS).

Der Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) zog den Holeshot zum entscheidenden zweiten Lauf beim Großen Preis von Portugal in Agueda. Er führte in der ersten Runde knapp vor WM-Leader Jorge Prado (GASGAS), der den ersten Lauf gewonnen hatte. Prado fiel aber schon in der ersten Kurve einige Positionen zurück: «Seewer ist am ersten Sprung zu weit gesprungen und wurde in der Kurve nach außen getragen. Ich war direkt neben ihm auf der Außenlinie und musste aufmachen, so dass innen gleich mehrere Fahrer vorbeigehen konnten», erklärte Prado nach dem Rennen.

Jeffrey Herlings (KTM) hatte in dieser ersten Kurve die Innenlinie genommen und befand sich vor der ersten Abfahrt bereits auf P3 hinter Seewer und dem ebenfalls gut gestarteten Polesetter Ruben Fernandez (Honda), der dann auch in Führung gehen konnte. Dahinter lieferten sich zunächst Prado und Febvre harte Zweikämpfe um Rang 4, während sich an der Spitze Fernandez, Herlings und Seewer aus dem Staub zu machen versuchten.

Prado wollte den Anschluss an die Spitze halten, doch der Sprung vor der Boxengasse wurde ihm in der 5. Runde beinahe zum Verhängnis. Der Spanier rutschte vor dem Absprung mit dem Hinterrad seitlich weg und sprang quer ab. Prado konnte sein Motorrad bei der Landung zwar gerade noch abfangen, aber der hinter ihm attackierende Calvin Vlaanderen (Yamaha) nutzte die Situation und ging am Spanier vorbei auf Rang 5.

Jeffrey Herlings, der im ersten Lauf auf P3 noch über Armkrämpfe geklagt hatte, kam in diesem zweiten Lauf immer besser in Fahrt und konnte die Lücke zum führenden Fernandez schließen. In der vierten Runde befand sich 'The Bullet' in Schlagdistanz und überholte den Spanier auf der Innenlinie einer langgezogenen Rechtskurve. Danach ließ der Niederländer nichts mehr anbrennen und gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 9 Sekunden vor Fernandez, Febvre und Seewer. Mit einem 3-1-Ergebnis gewann er den Großen Preis von Portugal, sicherte sich damit seinen 101. Grand-Prix Sieg und zog mit dieser Anzahl von Siegen mit Stefan Everts gleich.

Während Herlings zu Lauf- und Grand-Prix-Sieg stürmte, hatte der bisherige WM-Zweite, Maxime Renaux (Yamaha), ein Wochenende zum Vergessen: Ausfall im Qualifikationsrennen und Stürze in beiden Wertungsläufen warfen den Franzosen sehr weit zurück. Seine magere Bilanz von Portugal waren 18 Punkte. Renaux fiel von P2 auf Tabellenrang 4 zurück.

Neuer Zweiter der WM-Tabelle ist jetzt Grand-Prix-Sieger Herlings: «Langsam komme ich wieder in Schwung und erreiche meine alte Form wieder», erklärte 'The Bullet' nach dem Rennen. «Wir haben erst 5 WM-Läufe absolviert und es liegen noch sehr viele Rennen vor uns. Ich komme im Laufe des Wochenendes immer besser zurecht und ich denke, dass es jetzt erst richtig losgeht.»

Romain Febvre setzte sich im zweiten Lauf in einem harten Duell gegen Jeremy Seewer durch. Der Franzose wurde im zweiten Lauf Dritter und stand mit einem 2-3-Ergebnis in Agueda auf dem zweiten Podiumsrang.

WM-Leader Jorge Prado stand mit einem 1-6-Ergebnis auf P3 des Grand-Prix-Podiums. Vor dem Portugal Grand-Prix führte er mit 17 Punkten Vorsprung vor Renaux. Nach dem Portugal-Grand-Prix führt er weiterhin mit 17 Punkten Vorsprung, allerdings jetzt vor Herlings. «Mit dem zweiten Lauf bin ich natürlich weniger zufrieden», erinnert sich Prado, «aber ich hatte Glück, dass ich bei dem missglückten Sprung nicht abgeflogen bin. Ich habe mir bei dieser Landung etwas die Schulter verdreht und brauchte ein paar Runden um wieder meinen Flow zu finden. Wichtig ist, dass wir in der WM weiterhin führen und keine Punkte verloren haben. Beim Heimrennen nächste Woche in Spanien will ich auf jeden Fall gewinnen.»

Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies aus Ortrand beendete den zweiten Lauf auf P17 vor seinem Teamkollegen Tom Koch, der auf P15 startete, aber in Runde 5 vermutlich durch Sturz ans Ende des Feldes zurückfiel, sich danach aber wieder bis auf Rang 18 nach vorne kämpfen konnte. Mit 19 WM-Punkten ist jetzt Maximilian Spies der zur Zeit bestplatzierte deutsche MXGP-Starter.

Ergebnis MXGP Agueda:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-6

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 7-2

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-4

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-7

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-5

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 6-8

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-9

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 13-11

11. Ben Watson (GB), Beta, 12-12

12. Alberto Forato (I), KTM, 9-15

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 11-14

14. Brian Bogers (NL), Honda, 16-13

15. Brent van Doninck (B), Honda, 22 (DNF)-10

16. Alvin Östlund (S), Honda, 15-16

17. Maximilian Spies (D), KTM, 17-17

18. Alessandro Lupino (I), Beta, 14-

19. Alberto Paolo (P), Yamaha, 19-19

20. Tom Koch (D), KTM, 24 (DNF)-18

21. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 18-21

22. Michael Ivanov (BG), Husqvarna, 20-20

...

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

WM-Zwischenstand MXGP nach Agueda:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 246

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 229, (-17)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-32)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-44)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 182, (-64)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 162, (-84)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 152, (-94)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 148, (-98)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 139, (-107)

10. Alberto Forato (I), KTM, 116, (-130)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 108, (-138)

…

19. Maximilian Spies (D). KTM, 19, (-227)

20. Tom Koch (D), KTM, 18, (-228)

21. Stephen Rubini (F), Honda, 15, (-231)

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11, (-235)