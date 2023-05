Liam Everts (KTM): Per Salto von der Piste geflogen

MX2-Motocrosser Liam Everts erlebte im portugiesischen Agueda eine bittere Enttäuschung, wurde nach mehreren Scharmützeln in Lauf 1 unsanft von der Piste befördert und musste auch im zweiten Rennen durchs Feld pflügen.

Die erstmals in die entgegengesetzte Fahrtrichtung befahrene Piste von Agueda in Portugal brachte Red-Bull-KTM-Ass Liam Everts am Renntag kein Glück. Nachdem der Belgier sowohl in der MX2-Quali als auch im Warm-up vorne dabei war, lief Lauf 1 gar nicht nach Wunsch des Sohns von Motocross-Rekordchampion Stefan Everts (50).

Der KTM-Zukunftshoffnung wurde der teils recht stark gewässerte Untergrund zu Beginn zum Verhängnis. Nachdem Everts gut wegkam und als Dritter in die Startkurve einbog, stellte er das Bike am Ausgang von Kurve 3 am Fuße einer rutschigen Auffahrt quer und musste das gesamte Feld passieren lassen.

Bei seiner Aufholjagd war der 18-Jährige schon hinter Isaak Gifting (GASGAS) auf Platz 10 angekommen und wollte den Schweden außen überholen. Beim Manöver touchierte ihn jedoch Gifting und bugsierte ihn an die Werbebande. Everts rodelte nach einem Highsider samt Motorrad spektakulär über eine Böschung. Danach konnte er sein Bike im steilen, unwegsamen Hang lange nicht befreien.

Auch im zweiten Lauf musste der Belgier in der Anfangsphase – diesmal war es in der zweiten Kurve – zu Boden. Danach brachte ihn die Jagd durch den Pulk noch auf Position 11. «Es war sehr enttäuschend, im ersten Rennen nicht zu punkten», bekräftigte Everts. «Ich hatte einen Rutscher und dann gab es mehrere Berührungen mit anderen Fahrern. Die letzte hat mich rausgeworfen, als ich um Platz 9 gekämpft habe. Es war ein harter Tag für mich, aber der Speed ist da, das habe ich am Samstag gezeigt. Wir müssen uns jetzt für Spanien neu aufstellen.»



Everts hat in Agueda nur zehn Punkte gesammelt und belegt in der WM-Tabelle mit 157 Zählern Rang 7.

Ergebnisse MX2 GP Agueda:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-2

3. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 4-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 2-5

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-4

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 9-7

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-9

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 6-10

9. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 12-6

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 13-8

11. Mikkel Haarup (DK), KTM, 8-13

12. Emil Weckman (FIN), Honda, 10-12

13. David Braceras (E), Kawasaki, 11-14

14. Sacha Coenen (B), KTM, 16-15

15. Liam Everts (B), KTM, 25-11

16. Oriol Oliver (E), KTM, 17-16

17. Isak Gifting (S), GASGAS, 14-DNS

18. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 19-17

19. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-26

20. Adria Monne Viles (E), KTM, 22-18

21. Taylor Hammal (GB), KTM, 20-19

22. Mike Gwerder (CH), KTM, 18-24 (DNF)

23. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 23-20

24. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 26 (DNF)-21

25. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 24-22

MX2 WM-Stand nach 5 Grands Prix:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 265

2. Andrea Adamo (I), KTM, 229, (-36)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 220, (-45)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 206, (-59)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 201, (-64)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 191, (-74)

7. Liam Everts (B), KTM, 157, (-108)

8. Kevin Horgmo (N), Kawasaki, 143, (-122)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 130, (-135)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 115, (-150)