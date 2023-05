Vorschau und Zeitplan: Großer Preis von Spanien

Die Motocross-WM gastiert am kommenden Wochenende in Spanien, wo Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS) als WM-Leader das Publikum begeistern will. Die Wetteraussichten für sind für den Spanien Grand-Prix perfekt.

Für WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) ist das Rennen vor heimischen Publikum zweifellos der Höhepunkt der Saison. 2020 konnte er mit zwei Laufsiegen das Publikum euphorisieren. Im letzten Jahr gewann der französische Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux seinen ersten Grand-Prix in der MXGP. Die begeisterungsfähigen spanischen Fans hoffen natürlich auch auf einen weiteren Lokalhelden: HRC-Star Ruben Fernandez, der in Argentinien den Saisonauftakt gewinnen konnte.

Der Kurs in Arroyomolinos wurde in diesem Jahr an einigen Passagen verändert und um einige Überholmöglichkeiten bereichert. Nach der Hitzewelle im April sind die Temperaturen in Spanien am Wochenende bei Sonnenschein und leichter Bewölkung moderat. Es werden Tageshöchsttemperaturen von 28 Grad erwartet.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings ist nach seinem 101. Grand-Prix-Sieg vor einer Woche in Agueda der einzige Fahrer, der in dieser Saison bereits 2 Grand-Prix-Siege in seiner Tasche hat. 'The Bullet' wird von Rennen zu Rennen stärker und holt in der Tabelle weiter auf. Nach 5 absolvierten WM-Läufen rangiert der Niederländer auf Platz 5 mit einem Rückstand von 17 Punkten zu Leader Prado. Maxime Renaux (Yamaha) ist nach einem katastrophalen Wochenende in Portugal von Platz 2 auf Rang 4 zurückgefallen. In Spanien werden in der MXGP die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies auf Punktejagd gehen.

WM-Zwischenstand MXGP nach 5 Grands-Prix:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 246

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 229, (-17)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-32)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-44)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 182, (-64)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 162, (-84)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 152, (-94)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 148, (-98)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 139, (-107)

10. Alberto Forato (I), KTM, 116, (-130)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 108, (-138)

…

19. Maximilian Spies (D). KTM, 19, (-227)

20. Tom Koch (D), KTM, 18, (-228)

Der belgische WM-Leader Jago Geerts hatte in Portugal mit Siegen in jedem Rennen ein perfektes Wochenende. Nach einer Phase der Verunsicherung durch Stürze dürfte er jetzt wieder genügend Selbstvertrauen mitbringen und geht auch in Spanien als klarer Favorit ins Rennen.

Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder ist auch in diesem Jahr ein beständiger Spitzenfahrer, doch er haderte letzte Woche mit seiner Ausdauer am Ende des zweiten Laufs. Der Deutsche hat den Speed der Spitze und startet in der Regel gut in die Rennen. Zu Thibault Benistant auf Tabellenrang 4 fehlen dem Deutschen nur noch 5 Punkte.

MX2 WM nach 5 GPs:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 265

2. Andrea Adamo (I), KTM, 229, (-36)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 220, (-45)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 206, (-59)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 201, (-64)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 191, (-74)

7. Liam Everts (B), KTM, 157, (-108)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 143, (-122)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 130, (-135)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 115, (-150)

Im Rahmenprogramm der WM wird in Spanien der 4. Lauf der EMX250 und der 3. Lauf der Damen-WM ausgetragen. Bei den Damen wird die 15-jährige Lotte van Drunen erstmals mit dem 'redplate' der WM-Führenden ausrücken. In der EMX250 Europameisterschaft hat Andrea Bonacorsi (Yamaha) das Zepter übernommen und führt mit 35 Punkten Vorsprung vor dem Niederländer Kay Karssemakers (Husqvarna) und dem Italiener Valerio Lata (KTM).

So können die Rennen in Intu Xanadù - Arroyomolinos verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 6. Mai 2023

12:00 - Studio Show mit Paul Malin

15:00 - WMX Wertungslauf 1

15:40 - EMX250 Wertungslauf 1

16:25 - MX2 Qualifikationsrennen

17:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 7. Mai 2023

09:35 - EMX250 Wertungslauf 2

11:50 - WMX Wertungslauf 2

13:00 - MX2 Wertungslauf 1

14:00 - MXGP Wertungslauf 1

16:00 - MX2 Wertungslauf 2

17:00 - MXGP Wertungslauf 2