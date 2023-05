Max Spies (KTM): Bestes MXGP-Meeting seiner Karriere

Max Spies flog in Portugal zu seinem bisher besten MXGP-Meeting

Beim Lauf der Motocross-WM 2023 in Portugal fuhr Max Spies seine bisher größte Punkteausbeute in der MXGP ein. Der KTM-Kosak-Pilot lieferte zwei solide Rennen ab.

Die Zahl 17 sollte Max Spies das MXGP-Meeting in Portugal begleiten. Bereits im Qualifikationsrennen ging los. Nach schlechtem Start konnte sich der Brandenburger etwas aufrappeln und überholte zwei Kontrahenten, ehe er als 17. die Zielflagge sah. In den Wertungsläufen am Sonntag sah es nicht anders aus.

Nach ein paar Runden der Eingewöhnung im ersten Rennen stabilisierte sich der Speed und nur ein kleiner Defekt am Helm sorgte für Probleme. «Im ersten Lauf war der Start okay und ich war gut dabei. Problematisch war es in der ersten Runde, denn es war sehr schlammig. Wir waren alle hintereinander und vor mir hat sich eine Gruppe gebildet», erklärte der 19-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich war pro Runde etwa zwei Sekunden schneller als die Leute vor mir. Mir ist aber dann mein Helmschild gebrochen und immer wenn ich nach unten geschaut habe, um mich vor dem Dreck zu schützen, dann musste ich es mit der Hand wieder nach oben drücken. Das hat schon ziemlich gestört und mich aus dem Rhythmus gebracht. Ich konnte dann noch zwei Leute überholen, aber es wäre mehr drin gewesen. Ich bin trotzdem mit Platz 17 zufrieden.»

Auch im zweiten Wertungslauf war der Start ordentlich und Spies konnte sein Programm durchziehen, aber ein unbekannter Kontrahent machte ihm das Leben schwer. «Mein zweiter Lauf war vom Fahren her besser. Leider hing ich dann zu lange hinter dem portugiesischen Wildcard-Fahrer, der auf jeden Fall alles gegeben hat. An ihm habe ich auch eine Menge Pulver verschossen und die Lücke zu den Leuten davor wurde größer. Einen weiteren Fahrer konnte ich noch überholen, aber dann war die Lücke einfach zu groß. Die Arme haben zum Ende hin auch einfach schlapp gemacht, aber Platz 17 ist okay.»

Für Max Spies sind die acht gesammelten Punkte sein bisheriger Rekord. Die beiden 17. Plätze aus den einzelnen Läufen ergeben ebenfalls Position 17 in der Tageswertung. Aktuell rangiert der Brandenburger auf Platz 19, direkt vor seinem Landsmann Tom Koch.

Ergebnis MXGP Agueda:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-3

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 1-6

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 7-2

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-4

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-7

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-5

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 6-8

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-9

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 13-11

11. Ben Watson (GB), Beta, 12-12

12. Alberto Forato (I), KTM, 9-15

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 11-14

14. Brian Bogers (NL), Honda, 16-13

15. Brent van Doninck (B), Honda, 22 (DNF)-10

16. Alvin Östlund (S), Honda, 15-16

17. Maximilian Spies (D), KTM, 17-17

18. Alessandro Lupino (I), Beta, 14-

19. Alberto Paolo (P), Yamaha, 19-19

20. Tom Koch (D), KTM, 24 (DNF)-18

21. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 18-21

22. Michael Ivanov (BG), Husqvarna, 20-20

...

DNS: Kevin Brumann (CH), Yamaha

WM-Zwischenstand MXGP nach Agueda:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 246

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 229, (-17)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-32)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-44)

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 182, (-64)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 162, (-84)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 152, (-94)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 148, (-98)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 139, (-107)

10. Alberto Forato (I), KTM, 116, (-130)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 108, (-138)

…

19. Maximilian Spies (D). KTM, 19, (-227)

20. Tom Koch (D), KTM, 18, (-228)

21. Stephen Rubini (F), Honda, 15, (-231)

22. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 11, (-235)