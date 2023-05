Simon Längenfelder rätselt: «Wurde immer langsamer»

Red-Bull-GASGAS-Fahrer Simon Längenfelder hatte in Agueda/Portugal ein Wochenende mit Höhen und Tiefen. Der MX2-Pilot fuhr im ersten Lauf stark nach vorn und zeigte im zweiten Rennen, dass der Speed fürs Podium da ist.

Simon Längenfelder zeigte in den Trainings und im Qualifikationsrennen wieder sehr gute Ergebnisse: Auf dem neuen Layout des portugiesischen Motocross-Klassikers gewann er das Zeittraining und fuhr im anschließenden Qualirace Platz 2 ein, was neun WM-Punkten entspricht.

Längenfelder stellte sich für den ersten Wertungslauf am Sonntag direkt neben den WM-Führenden Jago Geerts (Yamaha), reagierte aber etwas langsamer und wurde leicht vom Belgier nach hinten geschoben. So musste der Regnitzlosauer aus der zweiten Reihe in die erste Kurve einbiegen.

«Mein erster Start war leider nicht so gut. Sie hatten die Strecke ziemlich stark gewässert und ich bin viel gerutscht. Ich konnte mich dann auf Platz 8 einreihen, bis zwei Fahrer vor mir gestürzt sind und ich noch jemanden überholen konnte», erklärte der 19-Jährige im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich konnte mein Rennen auf Platz 5 mit einem riesigen Abstand nach hinten fahren. Ich habe versucht, an van de Moosdijk ranzukommen, aber es war so schwierig zu fahren. Es war alles so rutschig und die einzige trockene Spur war extrem ausgefahren.»

Für den letzten Lauf zündete Längenfelder die Rakete und schoss als Führender in die erste Kurve, womit er die perfekte Ausgangsbasis für die kommenden 35 Rennminuten hatte: «Der zweite Start war deutlich besser, Geerts konnte mich dann aber gleich überholen. Er hat dann einen kleinen Abstand rausgefahren, den ich aber halten konnte. Nach 20 Minuten wurde das Rennen für mich leider sehr hart. Ich war so erschöpft, dass ich immer langsamer wurde, das war ganz seltsam. Ich bin dann noch auf P4 zurückgefallen. Ich hätte so viel besser sein können, wenn ich den zweiten Platz gehalten hätte, aber so ist es jetzt eben.»

Inklusive der neun Punkte vom Samstag sammelte Längenfelder in Portugal 43 Punkte, die ihn näher an Position 4 im Gesamtklassement haben rücken lassen. In der Tageswertung schaffte es der Teenager auf Rang 5.

Ergebnis MX2 GP Agueda:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 3-2

3. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 4-3

4. Andrea Adamo (I), KTM, 2-5

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-4

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 9-7

7. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 7-9

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 6-10

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 12-6

10. Thibault Benistant (F), Yamaha, 13-8

11. Mikkel Haarup (DK), KTM, 8-13

12. Emil Weckman (FIN), Honda, 10-12

13. David Braceras (E), Kawasaki, 11-14

14. Sacha Coenen (B), KTM, 16-15

15. Liam Everts (B), KTM, 25-11

16. Oriol Oliver (E), KTM, 17-16

17. Isak Gifting (S), GASGAS, 14-DNS

18. Bobby Bruce (GB), GASGAS, 19-17

19. Cornelius Toendel (N), KTM, 15-26

20. Adria Monne Viles (E), KTM, 22-18

21. Taylor Hammal (GB), KTM, 20-19

22. Mike Gwerder (CH), KTM, 18-24 (DNF)

23. William Voxen Kleemann (DK), KTM, 23-20

24. Lorenzo Ciabatti (I), KTM, 26 (DNF)-21

25. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 24-22

MX2 WM-Stand nach 5 GPs:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 265

2. Andrea Adamo (I), KTM, 229, (-36)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 220, (-45)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 206, (-59)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 201, (-64)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 191, (-74)

7. Liam Everts (B), KTM, 157, (-108)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 143, (-122)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 130, (-135)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 115, (-150)