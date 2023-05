Jeffrey Herlings (KTM) zum Rekord: «Nicht erwartet»

Jeffrey Herlings (84) und Teamkollege Andrea Adamo (Platz 3 in der MX2-Klasse) feierten in Spanien

Red Bull-KTM-Motocrosser Jeffrey Herlings hat im spanischen Intu Xanadu Arroyomolinos einen neuen Rekord an Grand Prix-Siegen aufgestellt.

Mit zwei Laufsiegen und somit einer blütenweißen Weste sicherte sich Jeffrey Herlings in Xanadu bei Madrid den 102. Grand Prix-Sieg seiner erstaunlichen Karriere. Der 28-jährige Red Bull-KTM-Werksfahrer hat somit in der ewigen Bestenliste den Rekord von Stefan Everts (50) überboten.

Der zehnfache Weltmeister Everts hat Ende der Saison 2006 seine Karriere mit 101 Grand Prix-Triumphen beendet. Herlings zeigte sich in Arroyomolinos in beeindruckender Form, und das auf einer pickelharten Piste mit extrem tiefen und harten Spurrillen.

«Ich bin super happy, dass ich meine Zahl an Laufsiegen verbessert habe und dass ich jetzt den Rekord an Grand Prix-Siegen übernehmen kann», freute sich Herlings. «Der Rest der Jungs hat wirklich einen Schritt weiter gemacht. Jorge (Prado; Anm. d. Red.) fährt unglaublich und sie machen wirklich Druck. Daher habe ich nicht erwartet, dass es so schnell passieren würde.»

«Es ist noch immer an jedem Sonntag so, dass jeder eine Chance hat. Drei von sechs bisherigen Grand Prix der Saison zu gewinnen, hätte ich so nicht erwartet. Meine Starts sind jetzt ein wenig besser, trotzdem nicht großartig. Aber Top-5-Positionen waren heute ausreichend», ergänzte der Niederländer.

«Im zweiten Lauf konnte ich den Führenden immer vor mir sehen, daher konnte ich mich ein wenig darauf verlassen. Trotzdem war es schwer zu überholen, weil es eigentlich nur eine wirklich schnelle Linie gab. Am Ende konnte ich die Rennen aber kontrollieren. Ich habe die Fans hier genossen, sie waren unglaublich für ihre Helden.»

Danach folgte eine typische Herlings-Ansage: «Ich hoffe, ich kann noch ein paar WM-Titel gewinnen. Dann werde ich am Strand liegen und wissen, dass ich genug getan habe.»

Ein paar Zahlen noch zum Mega-Mann Herlings: Den ersten Grand Prix-Sieg errang der KTM-Star im Jahr 2010 in Valkenswaard. Der Niederländer, der ein ausgewiesener Auto-Freak ist, hält mittlerweile bei 192 Laufsiegen. Seine Laufsiege hat Herlings in 23 verschiedenen Ländern errungen, der erste von fünf WM-Titelgewinnen stammt aus 2012.

Ergebnis MXGP, 7. Mai, Großer Preis von Spanien:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 3-3

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-2

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 2-5

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-6

6. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 8-4

7. Alberto Forato (I), KTM, 6-7

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-8

9. Alessandro Lupino (I), Beta, 10-10

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 9-11

11. Tom Koch (D), KTM, 12-12

12. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 13-13

13. Benoit Paturel (F), Yamaha, 24 (DNF)-9

14. Brian Bogers (NL), Honda, 11-19

15. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 14-17

16. Maximilian Spies (D), KTM, 15-18

17. Michael Ivanov (BG), Husqvarna, 20-14

18. Ashton Dickinson (GB), KTM, 19-16

19. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 22 (DNF)-15

20. Brent van Doninck (B), Honda, 16-23(DNF)

21. Tristan Purdon (RSA), KTM, 17-21

22. Alvin Östlund (S), Honda, 18-22

23. Simeo Ubach (E), Honda, 21 (DNF) -20

24. Xurxo Prol Ormeno (E), Husqvarna, 23 (DNF)-DNS

WM-Zwischenstand MXGP nach 6 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 294

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 288, (-6)

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 224, (-70)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 214, (-80)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-92)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 191, (-103)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 190, (-104)

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 187, (-107)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 186, (-108)

10. Alberto Forato (I), KTM, 151, (-143)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 131, (-163)

ferner:

19. Tom Koch (D), KTM, 36, (-258)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 28, (-266)

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 22, (-272)