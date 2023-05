WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) startet von Pole

Der spanische WM-Tabellenführer Jorge Prado (GASGAS) gewann das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Frankreich in Villars-sous-Écot und konnte seine WM-Führung damit leicht ausbauen.

MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Frankreich in Villars-sous-Écot: Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot vor seinem schweizerischen Landsmann Valentin Guillod (Honda) und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS).

Prado setzte sich schon in der ersten Runde gegen Seewer durch, übernahm die Führung und kontrollierte das Rennen von der Spitze. Der Spanier gewann das Rennen mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden vor Seewer und Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings. Herlings musste sich in diesem Rennen zunächst gegen Ruben Fernandez (Honda) durchsetzen und sich danach einem harten Drag Race Duell gegen den erstaunlich starken Alberto Forato (KTM) stellen. In Runde 7 setzte sich 'The Bullet' gegen den italienischen Privatfahrer durch und qualifizierte sich auf Rang 3 für die Wertungsläufe.

Prado konnte mit diesem Erfolg seinen Vorsprung in der WM-Tabelle von 6 auf 8 Punkte gegenüber Jeffrey Herlings auf Rang 2 ausbauen.

Valentin Guillod (Honda) stürzte in der zweiten Runde und fiel von P3 auf P12 zurück. Der Schweizer kämpfte sich danach wieder bis auf P8 nach vorne. Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki), der sich beim letzten WM-Lauf in Spanien eine Gehirnerschütterung zugezogen hatte, beendete das Rennen auf P7.

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies qualifizierten sich auf den Rängen 17 und 22. Henry Jacobi beendete das Quali Race bei seinem ersten WM-Auftritt in diesem Jahr auf P20, Mark Scheu und Stefan Ekerold auf den Rängen 23 und 32.

Ergebnis Qualifikation MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM

4. Alberto Forato (I), KTM

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Ruben Fernandez (ESP), Honda

7. Romain Febvre (F), Kawasaki

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

10. Brent van Doninck (B), Honda

…

17. Tom Koch (D), KTM

…

20. Henry Jacobi (D), KTM

21. Petar Petrov BUL), Yamaha

22. Maximilian Spies (D), KTM

23. Mark Scheu (D), Husqvarna

…

32. Stefan Ekerold (D), Husqvarna

WM-Zwischenstand MXGP:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 304

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 296, (-8)

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 229, (-75)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 218, (-86)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-102)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 197, (-107)

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 196, (-108)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 190, (-114)

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 188, (-116)

10. Alberto Forato (I), KTM, 158, (-146)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 134, (-170)