Erster Laufsieg für Jeremy Seewer (Yamaha)

Gefeiert von den zahlreichen schweizerischen Fans gewann Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer den ersten MXGP Wertungslauf zum Großen Preis von Frankreich in Villars-sous-Écot vor Herlings und Lokalmatador Febvre.

Erster Wertungslauf der Klasse MXGP in Villars-sous-Écot, Großer Preis von Frankreich: Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer zog den Holeshot vor Prado, Febvre und dem erneut gut gestarteten Valentin Guillod, doch noch in der ersten Runde setzte sich Polesetter und WM-Leader Jorge Prado gegen den Schweizer durch und übernahm die frühe Führung.

Seewer ließ Prado an der Spitze aber nicht ausreißen. Der Schweizer blieb dran und konnte in der 5. Runde Prado mit einem gekonnten Manöver überholen und die Führung übernehmen. Dahinter entbrannte ein Duell zwischen Febvre und Herlings um Rang 3. Nachdem Herlings am Franzosen vorbeigegangen war, konterte Febvre, doch am Ende setzte sich 'The Bullet' mit einem seiner gefürchteten Endspurts durch. Nachdem Prado seinerseits das Duell gegen Herlings um P2 verloren hatte, wirkte der Spanier desillusioniert und musste sich am Ende des Rennens auch noch von Febvre überholen lassen und sich mit Rang 4 zufriedengeben.

Jeremy Seewer holte vor den zahlreich angereisten schweizerischen Fans seinen ersten Laufsieg der laufenden Saison. Er gewann mit einem satten Vorsprung von 11 Sekunden vor Herlings und Febvre. Mit Herlings auf P2 und Prado auf P4 schmolz Prados WM-Führung nach diesem ersten Lauf von 8 auf 4 Punkte zusammen. Bei einem ähnlichen Ergebnis im zweiten Lauf könnte es in Frankreich also einen Führungswechsel an der Tabellenspitze geben.

Alberto Forato (KTM), der das Qualifikationsrennen nach einem Duell gegen Herlings auf P4 beendet hatte, rangierte im ersten Lauf bis zur 10. Runde auf P6, fiel aber nach einem spektakulären Abflug an einem Bergaufsprung aus. Forato schien sich aber keine schweren Verletzungen zugefügt zu haben. Auch Henry Jacobi (KTM) und Stefan Ekerold (Husqvarna) sahen die Zielflagge in diesem Rennen nicht.

Kosak KTM Pilot Tom Koch beendete den ersten Lauf auf P14. Der deutsche Wildcard-Starter Mark Scheu (Husqvarna) konnte auf P16 ein solides Ergebnis abliefern. Maximilian Spies (KTM) verfehlte nach einem missglückten Start auf P24 die Punkteränge.

Ergebnis MXGP, Lauf 1:

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS

5. Ruben Fernandez (ESP), Honda

6. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

7. Valentin Guillod (CH), Honda

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

9. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

10. Brent van Doninck (B), Honda

11. Brian Bogers (NL), Honda

12. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

13. Alessandro Lupino (I), Beta

14. Tom Koch (D), KTM

15. Alvin Östlund (S), Honda

16. Mark Scheu (D), Husqvarna

17. Stephen Rubini (F), Honda

18. Petar Petrov (BUL), Yamaha

19. Adrien Malaval (F), Yamaha

20. Hardi Roosiorg (EST), Honda

…

24. Maximilian Spies (D), KTM

…

29. (DNF) Alberto Forato (I), KTM

30. (DNF) Stefan Ekerold (D), Husqvarna

31. (DNF) Arminas Jasikonis (LTU), GASGAS

32. (DNF) Benoit Paturel (F), Yamaha

33. (DNF) Henry Jacobi (D), KTM