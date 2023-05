Thibault Benistant (Yamaha) gewinnt Lauf 1

Lokalmatador Thibault Benistant (Yamaha) gewann den ersten MX2-Lauf zum Großen Preis von Frankreich in Villars sous Écot vor den beiden red Bull KTM Werksfahrern Liam Everts und Andrea Adamo.

Erster MX2-Lauf in Villars sous Écot, Großer Preis von Frankreich: Nach dem Ausfall von WM-Leader Jago Geerts (Yamaha), der im Qualifikationsrennen am Samstag stürzte und sich einen Bruch im linken Handgelenk zugezogen hat, schienen die MX2-Protagonisten besonders motiviert in diesen ersten Lauf zu gehen.

Den Holeshot zog vor einer beeindruckenden Zuschauerkulisse Kevin Horgmo (Kawasaki), doch Roan van de Moosdijk (Husqvarna) übernahm zunächst die Führung vor seinem Teamkollegen Kay de Wolf. Dahinter schloss Lokalmatador Thibault Benistant (Yamaha) die Lücke, nutzte einen Fehler von de Wolf und erreichte P2, doch der Niederländer konterte. Benistant war besonders an den Bergab-Passagen schnell unterwegs, setzte sich gegen de Wolf durch und übernahm in Runde 7 die Führung, setzte sich ab und gewann mit einem Vorsprung von 2,3 Sekunden vor Liam Everts (KTM) der sich mit einem cleveren Manöver gegen seinen Teamkollegen Andrea Adamo und Kay de Wolf durchsetzte. P2 ist für Liam Everts das beste Einzelergebnis seiner bisherigen Karriere.

Am Ende des Rennens lieferten sich Adamo und de Wolf spannende Zweikämpfe mit mehrfach wechselnden Positionen. Adamo wurde am Ende Dritter, de Wolf Vierter. Lokalmatador Benistant wurde von den Fans an der Strecke frenetisch gefeiert. Nach dem zweiten Lauf könnte es einen Führungswechsel an der Spitze der MX2-Tabelle geben. Adamo benötigt noch 21 Punkte, um Jago Geerts von P1 zu verdrängen.

Ergebnis MX2, Lauf 1:

1. Thibault Benistant (F), Yamaha

2. Liam Everts (B), KTM

3. Andrea Adamo (I), KTM

4. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna

8. Marc-Antoine Rossi (I), KTM

9. Mikkel Haarup (DK), KTM

10. Isak Gifting (S), GASGAS

11. Ferruccio Zanchi (I), KTM

12. Jack Chambers (USA), Kawasaki

13. Oriol Oliver (E), KTM

14. David Braceras 8E), Kawasaki

15. Federico Tuani (I), KTM

16. Jan Pancar (SLO), KTM

17. Bobby Bruce (GB), GASGAS

18. Saad Soulimani (F), KTM

19. Petr Polak (CZ), Yamaha

20. Mike Gwerder (CH), KTM