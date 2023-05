Tom Koch (KTM) erstmals in Top-10: «Jetzt neue Ziele»

Solides Ergebnis für Tom Koch in Frankreich

Der MXGP von Frankreich verlief für Tom Koch voll nach Plan. Der Thüringer fuhr auf der Kosak-KTM sein bisher bestes Saisonergebnis auf einer sehr anspruchsvollen Strecke ein.

Die MX-Rennstrecke von Villars-sous-Écot gehört zu den anspruchsvollsten im ganzen Kalender. Die extrem ausgefahrene Piste forderte den Fahrern definitiv alles ab. Der Thüringer Tom Koch machte seine Hartboden-Hausaufgaben sehr ordentlich und kämpfte sich gut durch das Qualifikationsrennen, das er auf Rang 17 abschloss.

«Das Qualirennen war schon extrem», schilderte Koch. «Auf so einer Strecke bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Richtig ausgefahren, harte Anbremswellen, üble Kanten. Es sind so viele Fahrer gestürzt. Es war so schwer zu entscheiden, wo man noch etwas mehr Gas gibt oder wo man noch das letzte Bisschen herauskitzeln konnte.»

Nachdem es bei den vorangegangenen Rennen zu etlichen Stürzen gekommen war, wurde die Strecke von Samstag zu Sonntag nochmals bearbeitet. Koch nutzte das perfekt aus und fuhr nochmals stärker.

«Sonntag war die Strecke wieder anders. Alles war wesentlich härter», erklärte der Wormstedter im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Ich konnte im ersten Lauf gut starten, wurde aber etwas eingekeilt, weil die Spitze deutlich schneller aus der Mitte kam. Es hat gedauert, bis ich in meinen Rhythmus war. Ich war auch mit meinem Fahren nicht so zufrieden. Am Ende bin ich trotzdem 14. geworden, was ein solides Ergebnis für mich war. Ich wusste aber, dass da noch mehr drin ist. Ich hätte etwas mehr mit den Linien spielen sollen, denn ich habe mich einfach auf eine Rille fokussiert.»

Im zweiten Wertungslauf erreichte Koch sein eigenes erstes Saisonziel und fuhr sein bisher bestes Rennen.

«Im zweiten Lauf hatte ich einen guten Start, war von Anfang an da gewesen und hab gleich ein paar Plätze gut gemacht. Am Ende bin ich auf Platz zehn durchs Ziel gekommen. Damit habe ich mein erstes Saisonziel erreicht und konnte mein erstes Top-10-Finish erreichen. Jetzt kann ich mir ein neues Ziel stecken. So kann es jetzt gerne weitergehen. Bessere Starts wären noch gut, dann könnte ich mal mit der Spitze mitfahren, denn da lernt man eine ganze Menge.»

Beide Positionen ergeben in der Addition 18 Punkte, was einem starken elften Tagesrang entspricht. In der WM-Tabelle rangiert er weiterhin auf Position 19.

Ergebnis MXGP, Villars-sous-Écot, 21. Mai 2023

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 4-3

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-5

6. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-7

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 9-6

8. Brent van Doninck (B), Honda, 10-8

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-30 (DNF)

10. Brian Bogers (NL), Honda, 11-11

11. Tom Koch (D), KTM, 14-10

12. Alessandro Lupino (I), Beta, 13-14

13. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 12-15

14. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 6-27

15. Benoit Paturel (F), Yamaha, 32-9

16. Stephen Rubini (F), Honda, 17-13

17. Alvin Östlund (S), Honda, 15-16

18. Henry Jacobi (D), KTM, 33-12

19. Petar Petrov (BUL), Yamaha, 18-17

20. Mark Scheu (D), Husqvarna, 16-25

21. Maximilian Spies (D), KTM, 24-18

ferner:

33. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 30-DNS

MXGP WM-Stand nach Runde 7:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 342

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 318, (-24)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 263, (-79)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 263, (-79)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 243, (-99)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 226, (-116)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 217, (-125)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-139)

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-140)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 162, (-180)

11. Alberto Forato (I), KTM, 158, (-184)

ferner:

19. Tom Koch (D), KTM, 54, (-288)

20. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 34, (-308)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 31, (-311)

27. Henry Jacobi (D), KTM, 9, (-333)

32. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-337)