Sieger Jeremy Seewer (Yamaha): «Einfach nur Wow!»

Ausgerechnet unweit der Schweizer Grenze sicherte sich Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer beim französischen Motocross-Grand Prix in Villars-sous-Écot seinen ersten MXGP-Laufsieg der Saison 2023 und sogar den GP-Triumph.

Jeremy Seewer sicherte sich im ersten Rennen in Villars-sous-Écot seinen ersten MXGP-Laufsieg in der Saison 2023. Der 28-jährige Bülacher überholte auf der extrem spektakulären, aber auch gefährlichen und schnellen Piste in Lauf 1 kurz vor Halbzeit den führenden Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) und flog danach federleicht auf und davon.

Bei der späten Attacke von Jeffrey Herlings (Red Bull-KTM) war der Schweizer dem Feld bereits um mehr als zehn Sekunden enteilt und konnte das Rennen an der Spitze entspannt zu Ende fahren.

Im zweiten Lauf führte Seewer erneut. Nach kurzer Gegenwehr im Duell mit Lokalmatador Romain Febvre (Kawasaki) begnügte sich der Yamaha-Star mit Platz 2, was wie im Vorjahr in Ernee den GP-Sieg bedeutete.

«Es ist ein wunderbares Gefühl», zeigte sich Seewer erleichtert. «Es war die Hölle bis jetzt in dieser Saison. Jedes Mal, wenn ich das Gefühl hatte, es geht bergauf, bin ich wieder knallhart abgeworfen worden. Ich bin aber immer wieder aufgestanden», schildert der Yamaha-Star.

Die vielen Schweizer Fans am Pistenrand von Villars-sous-Écot waren teilweise auch mit lauten Motorsägen ausgerüstet und konnten sich endlich wieder ausgelassen mit Seewer freuen. «Jetzt bin ich endlich wieder hier zurück. Zwar noch nicht perfekt, aber ich habe endlich wieder einen Lauf gewonnen», jubelt der Vize-Weltmeister.

«Es fühlt sich immer gut an, wenn man nach einer harten Zeit wieder zurückkommt. Dann realisiert man, wie hart es tatsächlich ist, an der Spitze zu sein.» Seewer ergänzte: «Ich bin super glücklich und happy mit meinem Motorrad, das Team arbeitet großartig. Dieses Level will ich jetzt halten und mir Rennen für Rennen vor die Brust nehmen.»

Dazu kommt laut Seewer: «Von den letzten sechs Starts habe ich fünf gewonnen. Das ist einfach – Wow! Die Dinge laufen jetzt endlich! Zum Glück dauert die Saison noch lange. Ich werde weiter hart arbeiten.»

Ergebnis MXGP, Villars-sous-Écot, 21. Mai 2023

1. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 1-2

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 3-1

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 4-3

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 5-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 8-5

6. Valentin Guillod (CH), Honda, 7-7

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 9-6

8. Brent van Doninck (B), Honda, 10-8

9. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 2-30 (DNF)

10. Brian Bogers (NL), Honda, 11-11

11. Tom Koch (D), KTM, 14-10

12. Alessandro Lupino (I), Beta, 13-14

13. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 12-15

14. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 6-27

15. Benoit Paturel (F), Yamaha, 32-9

16. Stephen Rubini (F), Honda, 17-13

17. Alvin Östlund (S), Honda, 15-16

18. Henry Jacobi (D), KTM, 33-12

19. Petar Petrov (BUL), Yamaha, 18-17

20. Mark Scheu (D), Husqvarna, 16-25

21. Maximilian Spies (D), KTM, 24-18

ferner:

33. Stefan Ekerold (D), Husqvarna, 30-DNS

MXGP WM-Stand nach Runde 7:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 342

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 318, (-24)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 263, (-79)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 263, (-79)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 243, (-99)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 226, (-116)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 217, (-125)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-139)

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-140)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 162, (-180)

11. Alberto Forato (I), KTM, 158, (-184)

ferner:

19. Tom Koch (D), KTM, 54, (-288)

20. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 34, (-308)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 31, (-311)

27. Henry Jacobi (D), KTM, 9, (-333)

32. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-337)