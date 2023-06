Vorschau Lettland-GP Kegums: Alles eine Stunde früher

Die Wettervorhersagen für das WM-Wochenende in Kegums (Lettland) sagen mit einer Wahrscheinlichkeit von 90% Regen am Sonntag voraus. In der MX2-WM wird es voraussichtlich einen Wechsel an der Spitze geben.

Am kommenden Wochenende findet auf der Traditionsstrecke im lettischen Kegums der 8. Lauf der Motocross-WM statt. Wegen der Zeitverschiebung beginnen die Rennen eine Stunde früher als gewohnt.

Am Samstag wird es voraussichtlich bei starker Bewölkung und Tageshöchsttemperaturen von 16 Grad noch trocken bleiben, aber am Sonntag soll es mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent regnen. Die sandige Strecke mit harter Basis kann das Wasser gut aufnehmen. Es könnte aber sein, dass wir an diesem Wochenende das erste Schlammrennen der Saison erleben.

Nachdem Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings (KTM) beim letzten Rennen in Frankreich einen Ausfall durch technischen Defekt (verbogene Fußraste) hinnehmen musste, konnte Jorge Prado (GASGAS) seine Führung in der MXGP-WM wieder ausbauen und kommt mit einem Polster von 24 Punkten nach Lettland. Doch zweifellos wird 'The Bullet' weiterhin alles daran setzen, seinen Rückstand zur Spitze zu verkürzen.

Lokalmatador Pauls Jonass (Honda) kann in Lettland wegen einer Handverletzung nicht starten. Der Lette wird ab dem nächsten Grand-Prix im Talkessel durch Jeremy van Horebeek ersetzt werden.

MXGP WM-Stand nach Runde 7:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 342

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 318, (-24)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 263, (-79)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 263, (-79)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 243, (-99)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 226, (-116)

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 217, (-125)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-139)

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-140)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 162, (-180)

11. Alberto Forato (I), KTM, 158, (-184)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 54, (-288)

20. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 34, (-308)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 31, (-311)

In der MX2-WM wird es nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Jago Geerts (Yamaha) in Lettland einen Wechsel an der Tabellenspitze geben. Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo hat nur noch einen Punkt Rückstand. Dahinter lauern aber bereits Kay de Wolf (Husqvarna) und Thibault Benistant (Yamaha) mit nur 12 bzw. 16 Punkten Rückstand. Zwischen diesen drei Piloten wird es in Kegums im Kampf um das 'Redplate' des WM-Leaders also wieder heiß hergehen. Der verletzte deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder ist inzwischen auf Rang 5 zurückgefallen. Er wird voraussichtlich noch mehrere Wochen ausfallen.

MX2 WM-Stand nach WM-Lauf 7:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-1)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 307, (-12)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 303, (-16)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 254, (-65)

7. Liam Everts (B), KTM, 235, (-84)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 201, (-118)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 196, (-123)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 149, (-185)

Im Rahmenprogramm des Großen Preises von Lettland werden in Kegums die 5. Läufe der EMX125 und EMX250 ausgefahren. Aus deutscher Perspektive ist die EMX125 von besonderem Interesse, in der Maximilian Werner (Fantic) zuletzt dreimal hintereinander das Podium erreichte und in der Tabelle auf P3 rangiert.

Stand EMX125 nach 4 von 10 Läufen:

1. Janis Martins Reisulis (LT), Yamaha, 172

2. Mathis Valin (F), GASGAS, 158, (-14)

3. Maximilian Werner (D), Fantic, 135, (-37)

4. Elias Escandell (E), Fantic, 128, (-44)

5. Vitezslav Marek (CZ), KTM, 127, (-45)

Der italienische Yamaha Werksfahrer Andrea Bonacorsi hat in dieser Saison 2 der 4 Events der EMX250 gewonnen und damit die Führung vor den beiden Niederländern Kay Karssemakers (Husqvarna) und Cas Valk (Fantic) übernommen. Cato Nickel (KTM) rangiert mit 51 Punkten auf Tabellenplatz 16.

Stand EMX250 nach 4 von 10 Läufen:

1. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 182

2. Kay Karssemakers (NL), Husqvarna, 145, (-37)

3. Cas Valk (NL), Fantic, 138, (-44)

4. Marc-Antoine Rossi (F), KTM, 126, (-56)

So können die Rennen in Kegums verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 03. Juni 2023 *)

11:00 - Studio Show mit Paul Malin



14:00 - EMX125 Wertungslauf 1

14:40 - EMX250 Wertungslauf 1

15:25 - MX2 Qualifikationsrennen

16:10 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 04. Juni 2023:

08:35 - EMX125 Wertungslauf 2

10:25 - EMX125 Wertungslauf 2



12:00 - MX2 Wertungslauf 1

13:00 - MXGP Wertungslauf 1

15:00 - MX2 Wertungslauf 2

16:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr