Update Michael Sandner: «Es geht aufwärts»

6 Wochen nach seinem schweren Unfall beim Großen Preis von Trentino berichtet Michael Sandner von Fortschritten. Sandner hatte sich 10 Wirbel gebrochen, die in einer 10-Stündigen Operation fixiert werden mussten.

Inzwischen ist der schwere Unfall von Michael Sandner in Pietramurata mehr als 6 Wochen her. Der 24-jährige Österreicher war in der dritten Runde des Großen Preises von Trentino schwer gestürzt und hatte sich dabei schwerste Wirbel-, Schulter- und Hüftverletzungen zugezogen. Besonders kritisch war der Bruch des Atlaswirbels C1. Sandner musste in den ersten Tagen intensivmedizinisch versorgt werden.

Die OP der Halswirbel C1 und C2 sowie die Brustwirbel T3 bis T10 dauerte insgesamt 10 Stunden. Die Wirbel wurden mit Metallschienen verbunden und verschraubt, um die Stabilität der Wirbelsäule herzustellen und eine Heilung der Knochen zu ermöglichen.

Sandner hat nun in den sozialen Medien ein Foto seines Röntgenbildes sowie der Nähte nach der OP veröffentlicht und kommentierte die Bilder mit den Worten: «Es geht Schritt für Schritt in die richtige Richtung.»

Sandner hatte bei seinem Crash in Pietramurata Glück im Unglück, dass er den Unfall ohne Lähmungserscheinungen überstanden hat. Was die Beweglichkeit und Belastbarkeit des Oberkörpers insgesamt angeht, liegt noch ein langer Weg der Rehabilitation vor dem 24-Jährigen.