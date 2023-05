Tim Gajser (Honda): Erstmals wieder auf dem Motorrad

MXGP-Weltmeister und HRC-Werksfahrer Tim Gajser (26) stieg knapp 14 Wochen nach seinem Oberschenkelbruch auf seiner Heimstrecke in Lemberg wieder in das Motorrad-Training ein.

Am 19. Februar brach sich Tim Gajser im letzten Vorbereitungsrennen vor dem WM-Auftakt bei den «Internazionali d‘Italia» in Pietramurata den rechten Oberschenkel. Nach der OP musste sich der 26-jährige Slowene mehr als drei Monate lang in Geduld üben, ehe er in der vergangenen Woche von den Ärzten schließlich die Freigabe erhielt, sich wieder auf seine Honda CRF450R zu schwingen.

Nun veröffentlichte HRC auf dem offiziellen Instagram-Kanal @hrc_mxgp auch das erste Video des fünffachen Weltmeisters beim Training auf seiner eigenen Strecke «Tiga243Land» in Lemberg.

Wann Gajser sein Comeback in der Weltmeisterschaft geben wird, steht allerdings noch nicht fest. Klar ist aber: Der Honda-Star will sich in Ruhe auf den MXGP-Einstieg vorbereiten, weil er im WM-Kampf in dieser Saison ohnehin keine Rolle mehr spielt.

«Ich möchte nichts überstürzen und auch nicht in das Renngeschehen zurückkehren, wenn ich nicht zu 100 Prozent fit bin», bekräftigte Tim Gajser zuletzt.