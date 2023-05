Jago Geerts (Yamaha): «Das neue Ziel ist Indonesien»

Yamaha-MX2-Werksfahrer und WM-Anwärter Jago Geerts meldete sich nach seinem Quali-Crash von Frankreich nun erstmals selbst zu Wort und hat das Comeback-Ziel bestätigt.

Jago Geerts ist nach seinem verhängnisvollen Crash im Quali-Rennen von Villars-sous-Écot auf dem Weg zurück. Der 23-jährige Yamaha-Werksfahrer brach sich in Frankreich bei einem spektakulären Vorwärts-Salto in einer Abfahrt den linken Unterarm. Nun startet ein Wettlauf mit der Zeit.

«Die Operation hat eineinhalb Stunden gedauert», berichtete Geerts. Wie SPEEDWEEK.com-User wissen, wurde der Eingriff in Belgien vom Spezialisten Joris Duerinkx vorgenommen. Dieser hat auch schon den 24-jährigen slowenischen Rennradstar Tadej Pogacar (Tour de France-Sieger 2020 und 2021) nach dem Sturz beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich (am 24. April) operiert.

Die Operation an Geerts’ linkem Unterarm wurde im Spital von Oost-Limburg vorgenommen. «Meine Elle und Speiche sind gebrochen. Sie wurden mit einer Platte und mehreren Schrauben unter lokaler Betäubung wieder fixiert und zusammengefügt. Am heutigen Freitag muss ich zu einem Routine-Check in die Klinik», ergänzte Geerts.

Und der Yamaha-Star stellte auch klar: «Die gute Nachricht ist, dass die Bänder meines Armes nicht in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Mein neues Ziel ist jetzt der Grand Prix von Sumbawa in Indonesien.»

Aktuell hält Geerts noch ein Pünktchen Vorsprung auf Red Bull-KTM-Sensation Andrea Adamo (19), bevor der Tross der Motocross-WM nächste Woche in Kegums aufschlagen wird. Wenn Geerts Kegums und Teutschenthal verpasst und in Indonesien (25. Juni) wieder in guter Verfassung einsteigt, könnte der WM-Titel für den dreifachen Vize-Champion immer noch erreichbar sein.

MX2-WM-Stand nach 7 Events:

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 319

2. Andrea Adamo (I), KTM, 318, (-1)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 307, (-12)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 303, (-16)

5. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-60)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 254, (-65)

7. Liam Everts (B), KTM, 235, (-84)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 201, (-118)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 196, (-123)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 149, (-185)