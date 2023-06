Kegums: Jeffrey Herlings (KTM) startet von Pole 03.06.2023 - 17:47 Von Thoralf Abgarjan

© MXGP-TV Jeffrey Herlings setzt in der ersten Runde zum Überholen an und geht in Führung © MXGP-TV Der Crash in der ersten Kurve nach dem Start hielt Maximilian Spies auf Zurück Weiter

Das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Lettland in Kegums war geprägt vom Spitzenduell zwischen Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS). 'The Bullet' blieb am Ende vorn.