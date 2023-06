De Wolf (Husqvarna) siegt, Adamo ist neuer WM-Leader

Trotz eines Sturzes in der ersten Runde gewann Husqvarna Werksfahrer Kay de Wolf das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Lettland in Kegums. Andrea Adamo (KTM) übernahm mit P8 die MX2-WM-Führung.

MX2 Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Lettland in Kegums: Der belgische Husqvarna-Werksfahrer Lucas Coenen zog den Holeshot, doch der Youngster stürzte bereits in der Anfangsphase bei der Landung nach einem Sprung und fiel auf P9 zurück. Auch Kay de Wolf stürzte auf P3 liegend und büßte ein paar Plätze ein.

Thibault Benistant (Yamaha) erbte die Führung, doch auch er blieb nicht ohne Fehler, so dass Roan van de Moosdijk (Husqvarna) die Führung übernehmen konnte.

Red Bull KTM Werksfahrer Andrea Adamo, dem nur noch einen Punkt zur Tabellenspitze fehlte, rangierte bis zur Hälfte des Rennens auf P5, doch auch er stürzte auf dem losen Untergrund und fiel auf P9 zurück. Zur Erinnerung: Jago Geerts (Yamaha), der im Qualifikationsrennen zum Frankreich-Grand-Prix stürzte, führte vor diesem Rennen noch immer mit einem Punkt Vorsprung.

Kay de Wolf, der in der ersten Runde gestürzt war, holte Schritt für Schritt auf und erreichte in der 7. Runde den führenden van de Moosdijk und ging in Runde 9 an seinem niederländischen Teamkollegen vorbei in Führung.

Benistant attackierte in den letzten 3 Runden, doch der Franzose kam nicht nah genug an van de Moosdijk heran, um ein Überholmanöver durchzuziehen. De Wolf gewann das Rennen mit einem knappen Vorsprung von 1,5 Sekunden.

Andrea Adamo erreichte nach seinem Sturz in diesem Rennen nur Rang 8. Drei Punkte für dieses Ergebnis genügten, um dem abwesenden Jago Geerts die Tabellenführung abzunehmen. Adamo ist damit neuer WM-Leader, doch die Ausgangslage an der Tabellenspitze bleibt eng: De Wolf hat nur 4 Punkte Rückstand zur Spitze. Es könnte nach dem Kegums-Grand-Prix also einen weiteren Führungswechsel geben, wenn de Wolf die im Qualifikationsrennen gezeigte Pace auch in den Sonntagsrennen umsetzen kann.

Ergebnis Qualifikation MX2:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

3. Thibault Benistant (F), Yamaha

4. Liam Everts (B), KTM

5. Mikkel Haarup (DK), KTM

6. Lucas Coenen (B), Husqvarna

7. Oriol Oliver (E), KTM

8. Andrea Adamo (I), KTM

9. Jack Chambers (USA), Kawasaki

10. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

MX2 WM-Stand

1. Andrea Adamo (I), KTM, 321

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 319, (-2)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 317, (-4)

4. Thibault Benistant (F), Yamaha, 311, (-10)

5. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 263, (-58)

6. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 259, (-62)

7. Liam Everts (B), KTM, 242, (-79)

8. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 201, (-120)

9. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 201, (-120)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 149, (-172)