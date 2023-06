Jeffrey Herlings (KTM) siegt und holt weiter auf

Febvre geht an Prado vorbei in Führung

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings gewann mit einem Doppelsieg den Großen Preis von Lettland in Kegums und rückte damit näher an die Tabellenspitze heran. Für Herlings war dies der 103. Sieg seiner Karriere.

Vor dem Start zum zweiten MXGP-Rennen in Kegums hörte es wieder auf zu regnen. Trotzdem war die Strecke in den ersten Runden von den Regenfällend es Nachmittags noch etwas aufgeweicht.

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) gewann den Holeshot und führte das Rennen 3 Runden lang an. Romain Febvre (Kawasaki) startete im Bereich von P4 und überholte noch in der ersten Runde Valentin Guillod (Honda) und Jeffrey Herlings (KTM) und erreichte damit P2. Febvre schloss in den folgenden Runden die Lücke zu Prado und übernahm in Runde 4 die Führung. Nach 3 weiteren Runden rückte Herlings nach und ging ebenfalls an Prado vorbei auf Rang 2.

Die Strecke trocknete langsam wieder ab. Herlings fand in seinen Rhythmus und hatte in Runde 13 die Lücke zu Febvre geschlossen. Der Franzose leistete gegen den heranstürmenden Niederländer kaum Gegenwehr. In den letzten 3 Runden kontrollierte 'The Bullet' das Rennen von der Spitze aus und gewann mit einem Vorsprung von 4,9 Sekunden vor Febvre und Prado. Mit einem weiteren makellosen Doppelsieg feierte der Niederländer damit den 103. Grand-Prix-Sieg seiner Karriere.

Romain Febvre wurde in diesem Rennen nach gutem Start Zweiter vor dem enttäuschten WM-Leader Jorge Prado. Die Reihenfolge auf dem Grand-Prix-Podium war umgekehrt. Prado konnte in Kegums seine Tabellenführung zwar verteidigen, aber er büßte beim Großen Preis von Lettland insgesamt 9 WM-Punkte ein. Seine Führung schrumpfte nach 8 absolvierten Veranstaltungen auf 15 Punkte zusammen. «Ich bin mit meiner heutigen Leistung nicht zufrieden», erklärte der Spanier nach dem Rennen. «Ich bin nicht wie ich selbst gefahren und war den ganzen Tag über viel zu steif.»

HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez, der den ersten Lauf auf Rang 3 beenden konnte, stürzte im zweiten Lauf und musste mit Problemen an der Front die Box ansteuern. Der Spanier konnte auf Rang 18 nur noch Schadensbegrenzung betreiben.

Der deutsche Kosak KTM-Pilot Maximilian Spies erzielte mit Rang 12 im zweiten Lauf erneut eine persönliche Bestleistung. Auch die Tageswertung beendete der Ortrander als bester deutscher WM-Teilnehmer auf Gesamtrang 12. Sein Teamkollege Tom Koch erreichte das Ziel auf P16 und wurde mit einem 12-16-Ergebnis 13. der Grand-Prix-Wertung. Koch verbesserte sich damit in der WM-Tabelle auf Rang 18. Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi musste den zweiten Lauf nach der ersten Runde beenden und konnte nach P12 im ersten Lauf in diesem Rennen keine weiteren Punkte sammeln.

Ergebnis MXGP, Kegums:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 1-1

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 2-3

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-4

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 7-5

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 5-7

7. Alberto Forato (I), KTM, 8-6

8. Alessandro Lupino (I), Beta, 10-9

9. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 3-18

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 15-8

11. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 17-11

12. Maximilian Spies (D), KTM, 16-12

13. Tom Koch (D), KTM, 14-16

14. Brian Bogers (NL), Honda, 9-21

15. Alvin Östlund (S), Honda, 22-10

16. Tanel Leok (EST), Husqvarna, 19-13

17. Ben Watson (GB), Beta, 11-24

18. Hardi Roosiorg (EST), Honda, 18-15

19. Henry Jacobi (D), KTM, 12-23

20. Jere Haavisto (FIN), KTM, 13-22

21. Tomass Sileika (LAT), GASGAS, 21-14

22. Andero Lusbo (EST), 20-17

...

DNF: Brent van Doninck (B), Honda, 25-DNS

DNF: Benoit Paturel (F), Yamaha, 26-DNS

MXGP WM-Stand nach Runde 8:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 393

2. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 378, (-15)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 306, (-87)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 294, (-99)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 273, (-120)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 260, (-133)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 260, (-133)

8. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-190)

9. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-191)

10. Alberto Forato (I), KTM, 191, (-202)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 181, (-212)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 66, (-327)

...

21. Maximilian Spies (D), KTM, 45, (-348)

…

25. Henry Jacobi (D), KTM, 18, (-375)

…

35. Mark Scheu (D), Husqvarna, 5, (-388)