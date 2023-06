Kegums: Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

Der niederländische Polesetter Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten MX2-Lauf in Kegums, Großer Preis von Lettland und übernahm damit die Führung in der WM-Tabelle vor Thibault Benistant (Yamaha) und van de Moosdijk.

Vor dem 1. Lauf der MX2 Klasse begann es zu regnen, aber der Sandkurs von Kegums präsentierte sich dennoch in gutem Zustand. Der niederländische Husqvarna-Werksfahrer Roan van de Moosdijk zog den Holeshot, aber der hoch motivierte Thibault Benistant (Yamaha) ging noch in der ersten Runde in Führung. Hinter ihm brachte sich aber bereits Polesetter Kay de Wolf in Stellung. In Runde 7 legte sich de Wolf den Franzosen zurecht, attackierte und übernahm die Führung. Er scrubbte flach über eine Sprungkombination und verkürzte damit die Flugbahn und zog am Franzosen vorbei in Führung.

Benistant verlor in den folgenden Runden etwas den Anschluss, doch er kam am Ende noch einmal an den führenden de Wolf heran. Für ein Überholmanöver reichte es nicht.

Der als WM-Leader gestartete Andrea Adamo (KTM) hatte keinen guten Start und musste sich aus dem Mittelfeld heraus nach vorn arbeiten. Mit P5 von Adamo und P1 von de Wolf übernahm der Niederländer zwischenzeitlich die WM-Führung. De Wolf führt vor dem entscheidenden zweiten Lauf mit 342 Punkten vor Adamo mit 337 Zählern.

Ergebnis Kegums MX2, Lauf 1:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Thibault Benistant (F), Yamaha

3. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna

4. Liam Everts (B), KTM

5. Andrea Adamo (I), KTM

6. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki

7. Isak Gifting (S), GAS

8. Mikkel Haarup (DK), KTM

9. Oriol Oliver (E), KTM

10. Sacha Coenen (B), KTM

11. Camden Mc Lellan (RSA), Honda

12. Mike Gwerder (CH), KTM

13. Jan Pancar (SLO), KTM

14. Devin Warner Simonson (USA), KTM

15. Filip Olsson (S), Husqvarna

16. Yago Martinez (E), KTM

17. Arvid Lüning (S), GASGAS

18. Lorenzo Ciabatti (I), KTM

19. Erlandas Mackonis (LTU), KTM

20. Lorenzo Corti (I), Husqvarna

21. (DNF) William Voxen Kleemann (DK), KTM

22. (DNF) Jack Chambers (USA), Kawasaki

23. (DNF) Lucas Coenen (B), Husqvarna

MX2 WM-Stand nach Lauf 1:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 342

2. Andrea Adamo (I), KTM, 337, (-5)

3. Thibault Benistant (F), Yamaha, 333, (-9)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 319, (-23)