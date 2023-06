Jeffrey Herlings (KTM): Trotz Sturz zum Laufsieg

Trotz eines Sturzes in der Anfangsphase des ersten MXGP-Laufs gewann Jeffrey Herlings den ersten Lauf zum Großen Preis von Lettland in Kegums und verkürzte damit seinen Rückstand in der WM-Tabelle weiter.

Vor dem ersten MXGP-Rennen zum Großen Preis von Lettland in Kegums ließ der Regen nach. WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) zog den Holeshot vor Ruben Fernandez (Honda) und Polesetter Jeffrey Herlings (KTM). Benoit Paturel (Yamaha) flog am Ende der Startgeraden per Highsider ab und auch Valentin Guillod (Honda) ging in der ersten Kurve zu Boden und musste danach eine Aufholjagd starten. Für Paturel war das Rennen zu Ende.

Jeffrey Herlings setzte Leader Prado von Anfang an unter Druck, doch 'The Bullet' rutschte in einer Linkskurve über das Hinterrad weg und ging zu Boden. Durch den Ausrutscher verlor er aber nur 6 Sekunden.

Durch diesen Zwischenfall hatte sich Prado bis zur Hälfte des Rennens einen komfortablen Vorsprung von mehreren Sekunden herausgefahren, doch Herlings setzte wieder zu einem seiner gefürchteten Endspurts an und ging in Runde 14 mit einem entschlossenen Manöver an Prado vorbei in Führung. Der Spanier fand keine Antwort auf die Attacke des Niederländers. Herlings holte in Kegums seinen 5. Laufsieg der Saison 2023.

HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez wurde mit 20 Sekunden Rückstand 'best of the rest'. Yamaha-Werksfahrer Glenn Coldenhoff setzte sich mit einem harten Manöver gegen den erneut gut aufgelegten Yamaha-Privatier Calvin Vlaanderen durch, während Romain Febvre (Kawasaki) keinen Weg an Vlaanderen vorbei fand.

Der deutsche Sarholz-KTM-Pilot Henry Jacobi überquerte die Ziellinie auf P12. Die beiden deutschen Kosak-KTM-Fahrer Tom Koch und Maximilian Spies holten auf den Rängen 14 und 16 ebenfalls 7 bzw. 5 weitere WM-Punkte.

Jeffrey Herlings konnte mit diesem Laufsieg seinen Rückstand zu Tabellenführer Prado von 23 auf 20 Punkte verkürzen.

Ergebnis MXGP, Lauf 1, Kegums:

1. Jeffrey Herlings (NL), KTM

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS

3. Ruben Fernandez (ESP), Honda

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

6. Romain Febvre (F), Kawasaki

7. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

8. Alberto Forato (I), KTM

9. Brian Bogers (NL), Honda

10. Alessandro Lupino (I), Beta

11. Ben Watson (GB), Beta

12. Henry Jacobi (D), KTM

13. Jere Haavisto (FIN), KTM

14. Tom Koch (D), KTM

15. Valentin Guillod (CH), Honda

16. Maximilian Spies (D), KTM

17. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

18. Hardi Roosiorg (EST), Honda

19. Tanel Leok (EST), Husqvarna

20. Andero Lusbo (EST), GASGAS

…

25. (DNF) Brent van Doninck (B), Honda

26. (DNF) Benoit Paturel (F), Yamaha