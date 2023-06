Vorschau und Zeitplan Lombok (Indonesien)

Am kommenden Wochenende findet auf der indonesischen Insel Lombok die zweite Asienrunde der Motocross-WM statt. Wegen der Zeitverschiebung finden die Rennen in Europa früher als gewohnt statt.

Letzte Woche in Sumbawa waren die Bedingungen wegen der hohen Luftfeuchtigkeit bei Temperaturen jenseits der 30 Grad für die Fahrer zwar anstrengend, aber die technisch anspruchsvolle die Strecke blieb trocken. Dieses Wochenende in Lombok, beim 11. Grand-Prix der Saison, könnte es bei ebenfalls hohen Temperaturen aber Gewitter und Schauer geben. Um die Mittagszeit, wenn die Rennen gestartet werden, steigt die Regenwahrscheinlichkeit auf 80%. Es könnte in Lombok also schlammig werden.

Der französische Kawasaki Werksfahrer Romain Febvre hat am letzten Wochenende in Sumbawa seinen ersten Grand-Prix-Sieg der laufenden Saison eingefahren und damit Tabellenplatz 2 erreicht. Der verletzungsbedingte Ausfall von Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings hat sich in der WM-Tabelle also sofort ausgewirkt. Herlings ist bereits auf P3 zurückgefallen. GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado beendete die erste Indonesien-Runde auf P2. Damit konnte der Spanier seine WM-Führung auf 101 Punkte ausbauen.

In Sumbawa heftig erwischt hatte es den italienischen Beta-Werksfahrer Alessandro Lupino, der nach einem schweren Sturz das Gefühl in seinen Beinen verloren hatte. Zum Glück handelte es sich nur um ein neurologisch verursachtes Wirbelsäulentrauma. Brüche hatte Lupino nicht zu beklagen. Trotzdem musste er zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben. Ob Lupino am Wochenende starten kann, ist im Moment ungewiss.

MXGP WM-Stand nach 10 von 19 Events:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 505

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 404, (-101)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-119)

4. Ruben Fernandez (ESP), Honda, 374, (-131)

5. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 371, (-134)

6. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 346, (-159)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 324, (-181)

8. Alberto Forato (I), KTM, 256, (-249)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 229, (-276)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-302)

In der MX2-Klasse holte vor einer Woche der 16-jährige Belgier Lucas Coenen (Husqvarna) den ersten Grand-Prix-Sieg seiner Karriere. WM-Leader Andrea Adamo stürzte im Qualifikationsrennen und fand danach nicht in seinen normalen Rhythmus. Jago Geerts (Yamaha) war von einem fiebrigen Infekt gezeichnet, erreichte aber dennoch P3. Adamo bringt nun einen hauchdünnen Vorsprung von 5 Punkten mit nach Lombok. Simon Längenfelder (GASGAS) wird in Lombok wieder der einzige deutsche Starter sein. Im zweiten Lauf von Sumbawa wurde der Franke in einen Sturz verwickelt und kam nach P4 im ersten Lauf nur auf Rang 10 ins Ziel.

MX2 WM-Stand nach 10 von 19 WM-Läufen:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 439

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 434, (-5)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 417 (-22)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 381, (-58)

5. Liam Everts (B), KTM, 381, (-58)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 373, (-66)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 315, (-124)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 295, (-144)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 268, (-171)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 217, (-222)

So können die Rennen in Lombok verfolgt werden:

Livetiming (kostenlos)

Livestream (kostenpflichtig)

Zeitplan Samstag, 01. Juli 2023 *)

06:00 - Studio Show mit Paul Malin



09:15 - MX2 Qualifikationsrennen

10:00 - MXGP Qualifikationsrennen

Sonntag, 02. Juli 2023

06:00 - MX2 Wertungslauf 1

07:00 - MXGP Wertungslauf 1

09:00 - MX2 Wertungslauf 2

10:00 - MXGP Wertungslauf 2



*) Angaben in MESZ und ohne Gewähr