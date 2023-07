Liam Everts (Red Bull KTM): Kein idealer Tag

Red Bull-KTM-Ass Liam Everts kehrt mit einem fünften Gesamtrang in der Tageswertung aus der Asien-Tournee der MX2-Motocrosser nach Europa zurück.

Das zweiten Asien-Wochenende der Motocross-WM lief für Red Bull-KTM-Ass Liam Everts nicht nach seinen Vorstellungen. Der Belgier fuhr in Lombok in der Kategorie MX2 auf die Ränge 6 und 4 – war aber diesmal im Gegensatz zum Event in Sumbawa nicht in der Lage, um die Top-Positionen zu kämpfen.

Im Quali-Rennen am Samstagnachmittag kam Everts als Vierter an. «Es war definitiv ein hartes Wochenende mit dieser Strecke. Ich hatte die ganze Zeit über mit mir selbst zu kämpfen“, stellt der 18-Jährige in der Analyse fest. «Das zweite Rennen war dann ein wenig besser als Lauf 1; ich habe versucht, noch das Optimum herauszuholen.»

Im zweiten Rennen war Everts auf der Jagd nach Simon Längenfelder (Red Bull-GASGAS) und Platz 2, er wurde aber im Finish noch von seinem heranstürmenden Teamkollegen Andrea Adamo kassiert. «Der fünfte Tagesrang geht okay. Aber er war nicht ganz das, was wir hier wollten», gestand Everts. «Aber für einen schlechten Tag hätte es schlimmer kommen. Wir haken das jetzt ab und bereiten uns neu für Loket vor. Ich bin jetzt mal sehr froh, dass wir wieder nach Hause kommen.»

Auch in der WM-Gesamtwertung belegt Everts vor dem traditionellen Sommer-Grand Prix am 15. und 16. Juli im tschechischen Loket Rang 5.

Spannend ist die Ausgangslage: Der Abstand zwischen den Top-5-Fahrern der MX2-Klasse beträgt aktuell nur 68 Punkte. Acht Grand Prix sind in der laufenden MX2-Saison noch zu absolvieren, darunter auch der Everts-Heim-GP im tiefen Sand von Lommel.

auf der Piste vom ersten Training an sehr wohl gefühlt. Im ersten Lauf hat Adamo etwa 15 Minuten lang viel Druck gemacht, aber ich konnte die Kontrolle bewahren.»

«Im zweiten Lauf hatte ich viel Glück am Start», gestand Geerts. «Ich wäre fast von der Piste befördert worden. Dann habe aber auch ich zu attackieren begonnen und das war erfolgreich. Ich kam relativ schnell an die Spitze und konnte eine nette Lücke herausfahren. Alles in Allem war es ein perfektes Wochenende.»

Für Geerts war es ein besonderes Tag: Bei seinem 100. Grand Prix-Start sicherte er sich den 20. GP-Sieg und stand zum 50. Mal auf dem Podium, dazu war es sein 40. Laufsieg. Deswegen gab es nach dem zweiten Lauf auch eine spezielle Foto-Session mit dem Kemea-Yamaha-Werksteam. «Jetzt stehe ich bei 20 Grand Prix-Siegen in 100 Grand Prix.»

Geerts, der im Quali-Rennen von Villars-sous-Écot im Mai heftig abgestiegen war, sich einen handgelenksnahen Bruch im linken Arm zugezogen hatte und sogar operiert werden musste, belegt in der MX2-Tabelle im Moment Rang 4. Dem Yamaha-Hoffnungsträger fehlen 47 Punkte auf WM-Leader Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing). Von seinem Teamkollegen und Gesamtzweiten Thibault Benistant trennen Geerts nur 21 Punkte.

In der Saison 2023 sind derzeit noch acht Grand Prix zu fahren. Die Motocross-WM geht nach der Asien-Tour am 15. und 16. Juli im tschechischen Loket weiter. Dort wird in der Klasse MXGP übrigens auch Weltmeister Tim Gajser (Honda) sein Comeback geben.

MX2-Ergebnis Lombok (2. Juli):

1. Jago Geerts (B), Yamaha, 1-1

2. Andrea Adamo (I), KTM, 2-3

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 5-2

4. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 3-6

5. Liam Everts (B), KTM, 6-4

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 4-8

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 7-5

8. Jan Pancar (SLO), KTM, 10-7

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 8-9

10. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 9-10

11. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 13-11

12. Sacha Coenen (B), KTM, 12-12

13. Camden Mc Lellan (RSA), Honda, 11-13

14. Emil Weckman (FIN), Honda, 14-14

15. Delvintor Alfarizi (INA), Honda,16-15

16. Scotty Verhaeghe (F), GASGAS, 15-16

17. Jiraj Wannalak, (THA), KTM, 17-17

18. Diva Ismayana (INA), Kawasaki, 19-18

19. Nakami Vidi Makarim (INA), KTM, 18-19

20. Muhammad Iroly Hakimi (MAS), Kawasaki, DNS-DNS

MX2 WM-Stand nach 11 Grands-Prix:

1. Andrea Adamo (I), KTM, 488

2. Thibault Benistant (F), Yamaha, 462, (-26)

3. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 452 (-36)

4. Jago Geerts (B), Yamaha, 441, (-47)

5. Liam Everts (B), KTM, 420, (-68)

6. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 417, (-71)

7. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 346, (-142)

8. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 341, (-147)

9. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 291, (-197)

10. Jan Pancar (SLO), KTM, 242, (-246)