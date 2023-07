Romain Febvre (Kawasaki) in Lommel: 4. Sieg in Folge

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre den Großen Preis von Flandern im Tiefsand von Lommel und verkürzte damit seinen Rückstand zu WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) auf 99 Punkte.

Die Regenschauer, die noch zu Beginn des zweiten MX2-Rennens über dem Sandkurs von Lommel niedergingen, ließen zu Beginn des zweiten MXGP-Laufs nach. Der spanische HRC-Werksfahrer Ruben Fernandez zog diesmal den Holeshot, doch schon im folgenden Streckenabschnitt übernahm der Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha) die Führung. WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) startete im zweiten Lauf besser als in Moto-1. In der ersten Runde rangierte er bereits auf Rang 3 hinter Seewer und Fernandez. Schon am Ende der Eröffnungsrunde hatte Prado die Führung übernommen.

Der Laufsieger des ersten Rennens, Romain Febvre (Kawasaki), hatte einen katastrophalen Start in diesen zweiten Lauf. Der Franzose wurde in der ersten Kurve eingeklemmt und fand sich am Ende des Feldes wieder. Schon in der ersten Runde machte er aber wieder mehrere Plätze gut und befand sich nach der ersten gewerteten Runde auf Platz 14. In Runde 2 hatte er schon die Top-10 erreicht und in Runde 6 war er auf P6 angekommen. Er profitierte von einem Sturz von Calvin Vlaanderen (Yamaha) und überholte Fernandez, Coldenhoff und Seewer. Am Ende schloss er sogar die Lücke zu Leader Prado, der von der ersten Runde an geführt hatte. Bei noch 3 zu absolvierenden Runden schien Febvre auch tatsächlich der Schnellere von beiden zu sein, doch Prado blieb konzentriert, konnte am Ende den Franzosen auf Distanz halten und den zweiten Lauf gewinnen.

«Ich war am Ende komplett erschöpft», gab Febvre nach dem Rennen zu. «Zu Beginn des Rennens musste ich mich mit den Fahrern der Top-20 auseinandersetzen. Das hat eine Menge Kraft gekostet und ich dachte schon, dass ich den Grand-Prix-Sieg abschreiben konnte.» Es kam anders: Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Romain Febvre den Großen Preis von Flandern. Laufsieger Jorge Prado wurde mit einem 3-1-Resultat Gesamt-Zweiter vor Glenn Coldenhoff (2-3). Mit seinem vierten Grand-Prix-Sieg in Folge konnte Febvre seinen Rückstand in der WM-Tabelle nach 13 von 19 Rennen von 104 auf 99 Zähler verkürzen.

Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies erwischte im zweiten Lauf keinen perfekten Start, fuhr aber beständig und beendete den zweiten Lauf auf Rang 15. Mit einem 12-15-Ergebnis klassifizierte sich der Brandenburger auf Rang 14 der Tageswertung. Für seinen Teamkollegen Tom Koch lief es im zweiten Lauf mit P17 etwas besser als im ersten Rennen auf Rang 20. Der Thüringer holte in Lommel 5 WM-Punkte. Für Maximilian Spies sprangen in Belgien insgesamt 17 Punkte heraus: 2 Zähler holte er im Qualifikationsrennen, 9 im ersten Lauf und 6 Zähler im zweiten Rennen. Bereits vor einer Woche in Loket hatte Spies mit 17 WM-Zählern sein bislang bestes WM-Ergebnis einfahren können. Paul Haberland (Husqvarna) konnte zum zweiten Lauf leider nicht antreten und blieb entsprechend ohne Punkte.

Der 14. Lauf der Motocross-WM findet bereits in einer Woche im finnischen Vantaa statt.

Ergebnis MXGP Lommel, Lauf 1:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-2

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 3-1

3. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 2-3

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 5-4

5. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-5

6. Alberto Forato (I), KTM, 6-7

7. Jeremy van Horebeek (B), Honda, 7-9

8. Ruben Fernandez (E), Honda, 11-6

9. Brian Bogers (NL), Honda, 10-10

10. Ben Watson (GB), Beta, 9-12

11. Harri Kullas (EST), Yamaha, 14-8

12. Benoit Paturel (F), Yamaha, 13-11

13. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 8-16

14. Maximilian Spies (D), KTM, 12-15

15. Tim Gajser (SLO), Honda, 15-13

16. Kevin Brumann (CH), Yamaha, 18-14

17. Alvin Östlund (S), Honda, 16-18

18. Tom Koch (D), KTM, 20-17

19. Jere Haavisto (FIN), KTM, 17-20

20. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna, 21-19

21. Petar Petrov (BG), Yamaha, 19-27

...

28. Paul Haberland (D), Husqvarna, 28 (DNF)-DNS

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Maxime Renaux (F), Yamaha

DNS: Valentin Guillod (CH), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Pauls Jonass (LT), Honda

MXGP WM-Stand nach 13 von 19 Läufen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 665

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 566, (-99)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 506, (-159)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 481, (-184)

5. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 480, (-185)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 444, (-221)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 386, (-279)

8. Alberto Forato (I), KTM, 331, (-334)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 276, (-389)

10. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 203, (-462)

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 202, (-463)

…

19. Tom Koch (D), KTM, 110, (-555)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 87, (-578)

…

27. Henry Jacobi (D), KTM, 29, (-636)

…

34. Tim Koch (D), Husqvarna, 15, (-650)

…

53. Nico Koch (D), Husqvarna, 2, (-663)