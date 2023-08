Jorge Prado (GASGAS): Pole in Uddevalla (Schweden)

Der spanische GASGAS-Werksfahrer Jorge Prado gewann das Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Schweden mit einem Start-Ziel-Sieg vor Tim Gajser (Honda) und Jeremy Seewer (Yamaha).

MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Schweden in Uddevalla: WM-Leader Jorge Prado (Red Bull GASGAS) brannte am frühen Nachmittag mit 1:44,635 Min. die schnellste Rundenzeit in den Boden. Der Spanier zog den Holeshot und kontrollierte danach das Qualifikationsrennen von der Spitze aus. Er gewann am Ende mit einem Vorsprung von 9,8 Sekunden vor Tim Gajser (Honda) und dem erneut gut aufgelegten Jeremy Seewer (Yamaha) aus der Schweiz.

Der französische Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre startete im Bereich von P6 und setzte sich in der ersten Runde gegen Calvin Vlaanderen (Yamaha) durch. In der 5. Runde konnte Febvre innen an Jeffrey Herlings (KTM) vorbeigehen und rangierte damit auf P4. Nur zwei Runden später verlor sein Hinterrad in einer Rechtskurve an Grip, so dass er stürzte und Herlings wieder an ihm vorbeigehen konnte.

Die folgenden Runden waren geprägt vom Zweikampf zwischen Febvre und Herlings. Der Franzose probierte viele unterschiedliche Linien, fand aber keinen Weg am Niederländer vorbei. Febvre wirkte frustriert und würgte in einer Kurve seinen Motor ab, wodurch er erneut den Anschluss an Herlings verlor. Febvre musste sich am Ende mit P5 zufriedengeben.

Der nach dreimonatiger Verletzungspause in die WM zurückgekehrte Maxime Renaux (Yamaha) wurde am Ende noch von seinem Teamkollegen Glenn Coldenhoff abgefangen und verfehlte auf P12 die Punkteränge.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch qualifizierte sich auf P16 für die Wertungsrennen am Sonntag.Sein Teamkollege Maximilian Spies hatte keinen guten Start in dieses Rennen, haderte mit Problemen und kam nur auf P23 ins Ziel.

Ergebnis Qualifikationsrennen MXGP Uddevalla:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Romain Febvre (F), Kawasaki

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Valentin Guillod (CH), Honda

9. Alberto Forato (I), KTM

10. Benoit Paturel (F), Yamaha

11. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

12. Maxime Renaux (F), Yamaha

13. Pauls Jonass (LT), Honda

14. Cornelius Toendel (N), Honda

15. Alvin Östlund (S), Honda

16. Tom Koch (D), KTM

17. Jere Haavisto (FIN), KTM

18. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

19. Ben Watson (GB), Beta

20. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

21. Kevin Brumann (CH), Yamaha

22. Danne Karlsson (S), GASGAS

23. Maximilian Spies (D), KTM

24. Anton Nordström Graaf (S), Kawasaki

25. Brian Bogers (NL), Honda

26. Alessandro Lupino (I), Beta

...

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Jeremy van Horebeek (B), Honda

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 730

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 628, (-102)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 558, (-172)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 525, (-205)

4. Ruben Fernandez (E), Honda, 493, (-237)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 482, (-248)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 425, (-305)

8. Alberto Forato (I), KTM, 352, (-378)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 279, (-451)

10. Benoit Paturel (F), Yamaha, 205 (-525)