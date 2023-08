Arnheim: Romain Febvre (Kawasaki) startet von Pole

Mit einer kämpferisch starken Leistung gewann Kawasaki-Werksfahrer Romain Febvre das Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Niederlande in Arnhem vor Glenn Coldenhoff (Yamaha) und Jorge Prado (GASGAS).

MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis der Niederlande in Arnhem. Der auf seiner sandigen Heimstrecke favorisierte Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings befand sich am Samstagnachmittag bereits im Krankenhaus. Der Niederländer hatte im freien Training mit 1:39.308 Min. die absolut schnellste Rundenzeit vorgelegt, war danach gestürzt und hatte sich das Schlüsselbein gebrochen. Ob eine Operation erforderlich ist, war am Samstagnachmittag noch unklar.

Der schweizerische Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer gewann den Holeshot zum Qualifikationsrennen und führte das Rennen vor seinem niederländischen Teamkollegen Glenn Coldenhoff und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) an. Dahinter folgte auf Rang 4 Romain Febvre. Zwischen ihm und Prado entbrannte ein spannendes Duell um Platz 3 mit mehreren Positionswechseln. Febvre setzte sich mit Härte durch, während sich der Spanier zunächst etwas zurückhielt. Zwischenzeitlich hatte in Runde 3 Glenn Coldenhoff die Führung von Seewer übernommen. Nachdem Febvre an Prado vorbeiging, nahm er sich Seewer auf P2 vor und trieb Leader Coldenhoff in Runde 5 in einen Fehler.

Nachdem Febvre die Führung übernommen hatte, kontrollierte er das Rennen von der Spitze und gewann mit einem Vorsprung von 1,2 Sekunden vor Coldenhoff und Prado, der sich in Runde 5 gegen Seewer durchsetzen konnte.

Mit diesem Sieg konnte Febvre seinen Rückstand auf Prado in der WM-Tabelle von 98 auf 96 Punkte verkürzen.

Ein gutes Rennen zeigte der deutsche Kosak-KTM-Pilot Maximilian Spies, der über weite Strecken des Rennens auf P11 rangierte und auf Rang 12 hinter Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux und Kawasaki-Werksfahrer Mitchell Evans die Quali-Punkteränge (Top-10) am Ende noch verfehlte. Sein Teamkollege Tom Koch (KTM) qualifizierte sich auf P19. Die anderen in der offiziellen Entry-List aufgeführten deutschen Fahrer waren in Arnhem nicht am Start. Calvin Vlaanderen (Yamaha) fiel mit technischem Defekt (vermutlich Kupplungsschaden) aus.

MXGP Qualifying Race Arnhem:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki

2. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

3. Jorge Prado (ESP), GASGAS

4. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

5. Tim Gajser (SLO), Honda

6. Alberto Forato (I), KTM

7. Ruben Fernandez (E), Honda

8. Benoit Paturel (F), Yamaha

9. Brian Bogers (NL), Honda

10. Maxime Renaux (F), Yamaha

11. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki

12. Maximilian Spies (D), KTM

13. Pauls Jonass (LT), Honda

14. Petar Petrov (BG), Yamaha

15. Adam Sterry (GB), KTM

16. Valentin Guillod (CH), Honda

17. Alvin Östlund (S), Honda

18. Ben Watson (GB), Beta

19. Tom Koch (D), KTM

20. Albin Gerhardsson (S), Husqvarna

…

33. (DNF) Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 778

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 682, (-96)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 610, (-168)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 562, (-216)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 525, (-253)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 498, (-280)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-322)

8. Alberto Forato (I), KTM, 385, (-393)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 281, (-497)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 231, (-547)