Video von Herlings' Crash in Arnheim

Von dem Crash im freien Training von Arnheim, bei dem sich Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings das rechte Schlüsselbein gebrochen hat, ist nun ein Video aufgetaucht, das den Unfallhergang zeigt.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings trat beim Großen Preis der Niederlande in Arnheim als Favorit an und markierte bereits im freien Training mit einer Rundenzeit von 1:39.308 Min. mit Abstand die Bestzeit. Zum Vergleich: Die Bestzeit von Prado im Zeittraining, das bereits ohne Herlings stattfand, betrug1:41.383 Min.

Der Sturz ereignete sich in einer langgezogenen Rechtskurve. Herlings tauchte offenbar mit dem Vorderrad in den tiefen Sand ein, überschlug sich und flog über den Lenker ab. Er brach sich dabei zum wiederholten Male das Schlüsselbein.

«Oops I did it again», kommentierte 'The Bullet' seinen Fehler in den sozialen Medien in Anlehnung an den bekannten Song von BritneySpears.