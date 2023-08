Max Spies: «Der gleiche Crash wie Jeffrey Herlings»

Die 16. Runde der Motocross-Weltmeisterschaft fand in den Niederlanden statt. Beim MXGP in Arnheim wollte KTM-Kosak-Pilot Max Spies sein Können im Sand unter Beweis stellen, doch dann lief einiges schief.

Der Samstag stand für Max Spies unter keinem guten Stern. «Mir ist das Rennmotorrad kaputt gegangen und ich musste auf das Ersatzbike umsteigen», erzählte der Brandenburger. «Im Qualirace ist mir dann auch noch der Stoßdämpfer kaputt gegangen – da ist der zwölfte Platz nicht schlecht.»

Im ersten Rennen wurden die überrundeten Fahrer ein Problem, woran die enge Strecke Mitschuld hatte. Spies: «Im ersten Lauf habe ich zwar etwas den Rhythmus verloren, aber an sich war der Lauf okay. Überrundete haben das Rennen schwer gemacht, weil ich öfter mal rausgedrückt worden bin und dann fast auf der Nase gelegen wäre. Mit ein paar Krämpfen im Arm bin ich auf Platz 14 gelandet, was okay ist.»

Auch im Profibereich ist es erlaubt, seinen Idolen nachzueifern. Allerdings sollten es dann keine Stürze sein, so wie es Spies ergangen ist. Der 19-Jährige war auf Aufholjagd, als er den gleichen Fehler wie KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings machte, der den Multichamp zur Aufgabe zwang.

«In der zweiten oder dritten Runde, war ich etwa auf Position 15 und hatte richtig guten Speed drauf», erzählte der Deutsche im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Leider bin ich dann an der gleichen Stelle gestürzt, wie es Jeffrey Herlings passiert ist. Es war der identische Crash. Mir ist der Lenker eingeklappt und dann ging es direkt über das Vorderrad. Es hat etwas gedauert wieder aufzustehen und das Motorrad anzumachen. Ich bin dann erst mal schleppend weitergefahren, aber dann habe ich meinen Fluss wieder gefunden. Die Strecke war einfach brutal! Als die Überrundungen anfingen, habe ich kleine Fehler gemacht und musste meinen 17. Platz an Tom Koch abgeben. Ich bin mit meinem zweiten Lauf nicht so zufrieden, weil ich wie in Lommel gern in die Top-Ten gefahren wäre. Ich denke, das wäre auch drin gewesen. Das Rennen war trotzdem wieder ein Schritt in die richtige Richtung.»

Im Tagesklassement schaffte es Spies mit 10 Punkten auf die 17. Position. In der WM-Tabelle überholte er Hondas Brent van Doninck und steht auf Platz 20.

Ergebnisse MXGP Arnheim:

1. Romain Febvre (F), Kawasaki, 2-1

2. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-4

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 3-2

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 4-3

5. Tim Gajser (SLO), Honda, 5-5

6. Maxime Renaux (F), Yamaha, 7-6

6. Alberto Forato (I), KTM, 6-7

8. Pauls Jonass (LV), Honda, 8-9

9. Brian Bogers (NL), Honda, 9-10

10. Ben Watson (GB), Beta, 11-11

11. Ruben Fernandez (E), Honda, 17-8

12. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 10-15

13. Alvin Östlund (S), Honda, 12-14

14. Valentin Guillod (CH), Honda, 15-13

15. Tom Koch (D), KTM, 13-17

16. Petar Petrov (BG), Yamaha, 16-16

17. Maximilian Spies (D), KTM, 14-18

18. Benoit Paturel (F), Yamaha, 32-12

19. Tristan Purdon (ZA), KTM, 18-22

20. Micha-Boy de Waal (NL), GASGAS, 29-19

...

32. (DNF) Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 31-DNS

...

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna

MXGP-Stand nach WM-Runde 16 von 19:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 821 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 729, (-92)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 652, (-169)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 600, (-221)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 542, (-279)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 498, (-323)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-365)

8. Alberto Forato (I), KTM, 414, (-407)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 295, (-526)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 260, (-561)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 150, (-671)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 140, (-681)

20. Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-706)