MXoN 2023: Team Frankreich mit starkem Aufgebot

Team Frankreich will dieses Jahr auf heimischem Boden in Ernée das Motocross der Nationen gewinnen. Die französische Föderation hat nun ihre Teilnehmer nominiert.

Frankreich ist traditionell Mitfavorit beim Motocross der Nationen. In diesem Jahr findet das prestigeträchtigste Rennen des Jahres am 8.Oktober in Ernée statt. Die Franzosen haben seit jeher einen breit aufgestellten Kader.

Dass Romain Febvre (Kawasaki) und Maxime Renaux (Yamaha) gesetzt sind, war zu erwarten. Problematisch ist in diesem Jahr die MX2-Klasse. MX2-Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant ist verletzungsbedingt ausgefallen und einen weiteren konkurrenzfähigen MX2-Fahrer haben die Franzosen derzeit nicht. Also musste die französische Föderation auf den noch amtierenden MX2-Weltmeister Tom Vialle setzen, der Anfang dieses Jahres in die USA gewechselt war. Allerdings blieben seine Leistungen bislang hinter den Erwartungen zurück. Dennoch ist klar: Team Frankreich gehört in der Besetzung Febvre, Renaux und Vialle zu den Top-Favoriten für den Gewinn der Chamberlain-Trophy 2023.

MXoN 2023: Team Frankreich:

- Romain Febvre (Kawasaki) - MXGP

- Maxime Renaux (Yamaha) – Open

- Tom Vialle (KTM) – MX2

In welcher Besetzung Titelverteidiger USA in Ernée antreten wird, ist derzeit noch unklar. Im Gespräch sind Aaron Plessinger und Justin Barcia für die Klassen MXGP und OPEN. Als MX2-Pilot sollte Yamaha-Youngster Haiden Deegan nominiert werden, doch er soll abgelehnt haben. Justin Cooper hat bereits abgesagt, weil er heiraten will und RJ Hampshire ist nach seinem Unadilla-Crash noch nicht fit. Australien wird voraussichtlich mit Jett und Hunter Lawrence antreten. Ein dritter Kandidat wurde noch nicht bekanntgegeben.