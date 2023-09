Tim Gajser (Honda): Erster Saison-Sieg in der Türkei

Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser den Großen Preis der Türkei in Afyonkarahisar vor Romain Febvre und Maxime Renaux. WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) war erneut vom Pech verfolgt.

17. Lauf der MXGP Motocross WM in Afyonkarahisar, Großer Preis der Türkei: WM-Leader Jorge Prado (GASGAS), der nach dem Start zum ersten Lauf in der zweiten Kurve gestürzt war, zog den Holeshot, doch just an derselben Stelle, an der er zuvor gestürzt war, versagte diesmal sein Bike. Yamaha-Werksfahrer Jeremy Seewer stürzte bereits am Ende der Startgeraden in der ersten langgezogenen Linkskurve und musste wie Prado dem Feld hinterherfahren.

Das plötzliche versagen von Prados Bike war von außen betrachtet nicht erklärbar - das Motorrad versagte plötzlich und unerwartet. Wie im ersten Lauf musste der Spanier auch diesmal eine Aufholjagd starten. Imz weiten Lauf erreichte er immerhin P9, doch für seinen Verfolger in der WM, Romain Febvre (Kawasaki), war dies natürlich ein Geschenk auf dem Präsentierteller.

Febvre startete in den zweiten Lasuf erneut im Bereich der Top-3, konnte aber diesmal nicht offensiv nach vorne fahren. Wie sich später herausstellte, war auch er erkrankt, so dass seine Kräfte im zweiten Rennen erheblich nachließen. Die Führung übernahm damit Tim Gajser. Der Slowene leistete sich in Führung liegend sogar einen Sturz, doch er war so schnell wieder auf seiner Honda, dass Maxime Renaux (Yamaha), der auf P2 rangierte, nicht davon profitieren konnte.

Gajser gewann den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 5,8 Sekunden vor Renaux und Febvre. Mit einem 2-1-Ergebnis gewann der Slowene damit den Grand-Prix vor Romain Febvre (1-3) und Maxime Renaux (3-2). Es war der erste Grand-Prix-Sieg für den Slowenen in dieser Saison nach seinem beim Vorsaisonrennen in Pietramurata zugezogenen Oberschenkelbruch.

WM-Leader Jorge Prado konnte nach den Problemen in beiden Läufen an diesem Wochenende nur noch Schadensbegrenzung betreiben. Seine WM-Führung, die in dieser Saison phasenweise über 100 Punkte betrug, schmolz nach 17 von 19 Events auf 67 Punkte zusammen. Dennoch bleibt er damit weiterhin auf WM-Kurs.

Der nächste WM-Lauf findet in zwei Wochen in Maggiora (Italien) statt.

Großer Preis der Türkei, MXGP, Afyonkarahisar:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-1

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 1-3

3. Maxime Renaux (F), Yamaha, 3-2

4. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 4-5

5. Alberto Forato (I), KTM, 5-7

6. Ruben Fernandez (E), Honda, 11-4

7. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 6-8

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 8-10

9. Mattia Guadagnini (I), GASGAS, 7-11

10. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 13-9

11. Benoit Paturel (F), Yamaha, 10-12

12. Pauls Jonass (LT), Honda, 20-6

13. Brian Bogers (NL), Honda, 14-13

14. Valentin Guillod (CH), Honda, 9-18(DNF)

15. Alvin Östlund (S), Honda, 15-14

16. Mitchell Evans (AUS), Kawasaki, 12-17

17. Alessandro Lupino (I), Beta, 17-15

18. Ben Watson (GB), Beta, 16-16

19. Julian Georgiev (BUL), Yamaha, 18-19

20. Alp Galip Baysan (TUR), GASGAS, 19-20

...

DNS: Maximilian Spies (D), KTM

DNS: Tom Koch (D), KTM

DNS: Jeffrey Herlings (NL), KTM

DNS: Henry Jacobi (D), KTM

DNS: Noah Ludwig (D), KTM

DNS: Paul Haberland (D), Husqvarna

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 17 von 19:



1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 841 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 774, (-67)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 676, (-165)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 628, (-213)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 570, (-271)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 532, (-309)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-385)

8. Alberto Forato (I), KTM, 444, (-397)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310, (-531)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302, (-539)

…

18. Tom Koch (D), KTM, 150, (-691)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 150, (-691)

20. 12. Pauls Jonass (LT), Honda, 126 (-715)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-726)