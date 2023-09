Romain Febvre (Kawasaki): Keine Lösung gegen Prado

Romain Febvre in Maggiora

Kawasaki-MXGP-Crosser Romain Febvre war in Maggiora im Zeittraining der schnellste Fahrer im Feld, hatte aber im Quali-Rennen am Nachmittag aber gegen seinen WM-Rivalen Jorge Prado das Nachsehen.

Romain Febvre muss beim Motocross-Grand Prix in Maggiora am Sonntag in den beiden Rennen der MXGP-Klasse zumindest acht Punkte auf WM-Leader Jorge Prado (Red Bull-GASGAS) aufholen. Nur dann kann der Franzose den vorzeitigen, ersten MXGP-Titelgewinn des Spaniers verhindern.

Der Samstag verlief für den Kawasaki-Star nicht nach Wunsch. Febvre war im Zeittraining am frühen Nachmittag der schnellste und ging somit von der Pole ins Quali-Rennen. Dort musste Febvre nach einem miesen Start all seine Kunst aufbieten, um am Ende direkt hinter Prado auf Platz 3 zu landen.

«Wir hatten wirklich starken Regen in der Nach auf Samstag und auch am Vormittag hat es dann auch nochmals stark geregnet“, berichtet Febvre. «Aber ich habe mich auf dem tiefen Boden mit dem Motorrad sehr wohl gefühlt. Sogar im Zeittraining, als es stark geregnet hat, konnte ich die Pole sichern.»

«Ich war auch im Quali-Rennen der Schnellste auf der Piste, aber mein Start war alles andere als großartig, obwohl ich das Chaos in den ersten beiden Kurven vermeiden konnte und dann schnell auf Platz 5 war. Ich konnte dann noch zwei Positionen gewinnen, aber als ich hinter Prado war, fand ich keine Lösung, um ihn zu überholen, weil es fast überall nur eine Linie gab.»

Die Lage ist klar: Febvre hat nun 68 Punkte Rückstand und er untermauert es auch. «Ich bin enttäuscht über das Ergebnis, aber glücklich mit meiner fahrerischen Leistung und auch zuversichtlich für den Sonntag.»

Das GASGAS-de Carli-Team von Jorge Prado kann am Sonntag beim Heim-Grand Prix den WM-Titel sichern. Bisher sind 34 von 38 WM-Rennen gefahren.

Ergebnis, Quali-Rennen MXGP Maggiora, 16.9.

1. Alberto Forato (I), KTM

2. Jorge Prado (ESP), GASGAS

3. Romain Febvre (F), Kawasaki

4. Tim Gajser (SLO), Honda

5. Ruben Fernandez (E), Honda

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

7. Mattia Guadagnini (I), GASGAS

8. Jeremy Seewer (CH), Yamaha

9. Pauls Jonass (LT), Honda

10. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha

11. Valentin Guillod (CH), Honda

ferner:

15. Tom Koch (D), KTM

24. Maximilian Spies (D), KTM

MXGP WM-Stand nach 34 von 38 Rennen:

1. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 850 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 782, (-68)

3. Jeremy Seewer (CH), Yamaha, 679, (-171)

4. Glenn Coldenhoff (NL), Yamaha, 629, (-221)

5. Ruben Fernandez (E), Honda, 576, (-274)

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 537, (-313)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 456, (-385)

8. Alberto Forato (I), KTM, 454, (-394)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 310, (-540)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 302, (-548)

ferner:

18. Tom Koch (D), KTM, 150, (-700)

19. Alessandro Lupino (I), Beta, 150, (-700)

20. Pauls Jonass (LT), Honda, 128 (-722)

21. Maximilian Spies (D), KTM, 115, (-735)