Mattia Guadagnini wird Husqvarna-Werksfahrer

Nach 3 Jahren als GASGAS-Werksfahrer wechselt Mattia Guadagnini ins Nestaan Husqvarna Werksteam. Sein MXGP-Debüt war von Verletzungspech geprägt. Jetzt will er ein neues Kapitel aufschlagen.

Mit 21 Jahren könnte Mattia Guadagnini sogar noch in der MX2-WM fahren. 2022 startete der Italiener als Teamkollege von Simon Längenfelder im GASGAS-Werksteam in der MX2-WM. Der Junioren-Weltmeister und EMX125 Europameister von 2018 wechselte 2022 während in der laufenden Saison aus der MX2-WM in die MXGP, weil er aufgrund seiner Körpergröße und seines Gewichts besser mit dem 450er Motorrad zurechtkam. Seine bisherige MXGP-Karriere war aber geprägt von Verletzungspech und Rückschlägen.

Bis zum Frankreich-Grand-Prix war er ein solider Top-10-Pilot. Doch dann war er in Frankreich im zweiten Lauf gestürzt und zog sich einen komplizierten Oberarmbruch zu. Das Comeback am Saisonende verlief nicht ohne Probleme. Nach 9 verpassten WM-Runden beendete der Italiener die MXGP-WM auf Platz 14. Ursprünglich war Guadagnini für die italienische Mannschaft für das Motocross der Nationen nominiert. Doch daraus wurde nichts, weil er beim Saisonfinale in Matterley Basin mit akuten Wadenproblemen haderte.

«Die Saison 2023 ist beendet, aber nicht so, wie ich sie mir vorgestellt habe», erklärte Guadagnini. «Wir hatten eine tolle Zeit, aber auch viele Probleme. Ich versuche, die Geschichte positiv zu sehen. Meine Zeit mit De Carli Racing ist nun nach 3 Jahren beendet und ich danke dem Team und allen Leuten, die in das Projekt involviert waren.»

«Ich werde bald mit den Vorbereitungen für die neue Saison beginnen und eine neues Kapitel in meiner Karriere aufschlagen», erklärte der Italiener.