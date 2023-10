Liam Everts (KTM): Ein Rookie-Fehler auf der 350er

Der belgische Red Bull-KTM-Motocrosser Liam Everts spricht über seine Erfahrung auf der 350er-KTM im Rahmen des Motocross der Nationen (MXoN) in Frankreich.

Liam Everts beendete die MX2-WM-Saison auf Platz 4 und sicherte sich mit dem Team Belgien (Jago Geerts, Lucas Coenen) beim MXoN in Ernee in Frankreich Rang 5 in der Gesamtwertung. Der 19-jährige Belgier pilotierte dort eine 350er-Werks-KTM in der Open-Kategorie und zeigte starke und konstante Rennen.

Am Rennsonntag beendete Everts seinen beiden Open-Einsätze auf den Plätzen 3 und 10. Somit belegte der Teenager hinter dem Franzosen Maxime Renaux (Yamaha) Rang 2 in der Open-Kategorie. «Es war ein großartiges Wochenende für mich», erklärte Everts mit etwas Abstand. «Der Renntag war lange und hart, ich habe mich aber gut gefühlt. Im ersten Rennen habe ich eine gute Leistung gezeigt, bin im Finish jedoch etwas nervös geworden. Aber mit Platz 3 hat der Tag wirklich gut begonnen.»

«Am Start zu meinem zweiten Rennen habe ich einen Rookie-Fehler gemacht», gestand Everts, der als 15. aus der ersten Runde kam und dann seinen KTM-Kollegen Aaron Plessinger überholen konnte. Was war passiert? Everts hatte am Start statt dem zweiten, den dritten Gang eingelegt, somit fehlte der Vortrieb.

«Ich habe trotzdem weiter gekämpft und bin am Ende noch auf Platz 10 angekommen. Mit dem zweiten Platz in der Open-Wertung bin ich natürlich sehr zufrieden. Als Team haben wir alles getan, was wir konnten. Es ist toll, das Jahr so zu beenden. In den vergangenen Jahren musste ich stets wegen Verletzungen die Saison vorzeitig beenden.»

Everts verrät: «Ich habe schon als kleiner Junge dieses Cross der Nationen beobachtet und wusste, das ist das ganz große Ding! Jetzt hier dabei zu sein und dazu auf solch guten Positionen zu fahren, war für mich ziemlich cool.»

Auch Liams Vater Stefan (51) ist mehr als glücklich mit dem Verlauf der ersten MX2-WM-Saison als Red Bull-KTM-Werksfahrer seines Sohnes. «Was für eine Saison. Es war ein Jahr voll mit Überraschungen, mit Auf und Abs, aber definitiv viel besser als alle erwartet haben. Jetzt ist auch der Moment für eine wohlverdiente Auszeit gekommen», erklärte der zehnfache Motocross World Champion.

Ergebnis MXoN 2023, 8.10.2023

1. Frankreich, 14 Punkte

2. Australien, 34

3. Italien, 43

4. Deutschland, 47

5. Belgien, 55

6. Schweiz, 55

7. Spanien, 59

8. USA, 65

9. Slowenien, 85

10. Großbritannien, 89