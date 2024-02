Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini verletzt

Bei einem Trainingsunfall in Südfrankreich zog sich Husqvarna-Werksfahrer Mattia Guadagnini eine Schulterblattfraktur sowie Armverletzungen zu. Der Italiener musste operiert werden und wird den Saisonbeginn verpassen.

Noch bevor die WM am 10. März in Argentinien startet, gibt es einen weiteren verletzungsbedingten Ausfall zu beklagen. Nachdem am vergangenen Freitag bekannt wurde, dass MX2-Starter Liam Everts (Red Bull KTM) den Saisonauftakt wegen eines im Training gebrochenen Daumens verpassen wird, musste nun auch das Husqvarna-Werksteam einen Rückschlag hinnehmen.

Während des Trainings in Südfrankreich brach sich Mattia Guadagnini das Schulterblatt und zog sich Weichteilverletzungen am Unterarm zu, die bereits operiert wurden. Funktionstests nach der Operation haben ergeben, dass er sich zum Glück keine Schäden an Nerven oder Sehnen zugezogen hat. Die Prognosen für eine vollständige Genesung des Arms sind also positiv. Wie lange der Italiener allerdings pausieren muss, ist derzeit noch ungewiss. Den Saisonauftakt in Argentinien wird er definitiv verpassen.

Im Namen aller Leser von SPEEDWEEK.com wünschen wir Mattia eine schnelle und vollständige Genesung.