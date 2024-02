Jeffrey Herlings (KTM): Italien-Tour als Generalprobe

Das niederländische KTM-Ass Jeffrey Herlings bereitete sich in den vergangenen Tagen in Italien intensiv auf die neue Saison der MXGP vor und stellt sich nächste Woche erstmals der Konkurrenz.

Die Motocross-WM startet am 10. März mit dem Grand Prix von Patagonien. Jeffrey Herlings hat sich bisher noch nicht in die Karten blicken lassen. Er fehlt auch an diesem Wochenende beim internationalen Motocross in Somieres in Südfrankreich, wo unter anderem auch das Kawasaki-Werksteam mit dem Schweizer Neuzugang Jeremy Seewer (29) und Routinier Romain Febvre (31) antritt.

Der fünffache Weltmeister bereitet sich stattdessen weiter privat auf die neue Saison vor. Nach einem intensiven Aufenthalt in Spanien ist «The Bullet» dieser Tage nach Italien weitergereist. Dort absolvierte der 29-jährige Niederländer in den vergangenen Tagen Gastspiele auf mehreren komplett verschiedenen Rennpisten, dosierte absichtlich gut zwischen weichem und pickelhartem Untergrund. Auch Startübungen standen dabei auf der Tagesordnung.

Eine Station in Italien war für Herlings und seine Crew die Grand Prix-Strecke von Ottobiano bei Pavia, die sehr sandig ist und teilweise sehr tiefe Spurrillen aufweist. Am Freitag fuhr Herlings dann noch auf der ehemaligen Grand Prix-Piste in Malpensa vor den Toren Mailands nahe des Flughafens mit langen Auf- und Abfahrten. Jetzt steht sein erster Renneinsatz im Kalenderjahr 2024 vor der Tür.

Dieses Debüt wird am nächsten Wochenende beim internationalen britischen Frühjahrs-Klassiker in Hawkstone Park über die Bühne gehen. Dort werden auch Herlings‘ MX2-Teamkollegen Andrea Adamo (20) und Liam Everts (19) antreten. Und Herlings trifft dann in der 450er-Klasse doch noch auch auf die beiden Kawasaki-Werks-Asse Febvre und Herlings. Ein direktes Kräftemessen zwischen Herlings und HRC-Honda-Überflieger Tim Gajser (27) wird es vor dem WM-Auftakt jedoch nicht geben.