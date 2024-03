Jago Geerts (Yamaha): Nach Crash Armbruch befürchtet 10.03.2024 - 09:54 Von Thoralf Abgarjan

© Yamaha Jago Geerts hatte in Argentinien wieder einmal Pech

Nach seinem heftigen Abflug im Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Patagonia in Argentinien wurde der belgische Yamaha-Werksfahrer in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Es wird ein Armbruch befürchtet.