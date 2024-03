Argentinien: Tim Gajser (HRC) startet von Pole

Beim WM-Auftakt in Argentinien gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser das MXGP-Qualifikationsrennen vor Romain Febvre (Kawasaki) und Pauls Jonass (Honda). Jeffrey Herlings wurde Achter.

MXGP Qualifikationsrennen zum WM-Auftakt in Argentinien: Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser das Qualifikationsrennen in Villa La Angostura. In der ersten Kurve nach dem Start kam es zu einem Crash, in den der belgische Yamaha-Werksfahrer Jago Geerts verwickelt wurde und ausfiel. Auch JM Honda Pilot Brent van Doninck stürzte bereits in der ersten Runde. Auch Ruben Fernandez und Isak Gifting fielen nach Stürzen aus.

An der Spitze kontrollierte Tim Gajser das Rennen souverän und gewann mit einem Vorsprung von 6,4 Sekunden vor Romain Febvre (Kawasaki) und dem überraschend gut aufgelegten Pauls Jonass (Honda).

Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) setzte sich mit einem harten Manöver gegen Maxime Renaux (Yamaha) durch, ließ es danach auf P4 aber eher ruhig angehen. Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings bemühte sich, nach mäßigem Start nach vorne zu kommen. Dabei kollidierte er beinahe mit Ivo Monticelli (Beta), der vor ihm mehrfach die Spuren wechselte. 'The Bullet' kam am Ende auf Rang 6 ins Ziel.

Der schweizerische Kawasaki-Neuzugang Jeremy Seewer musste nach einem Ausrutscher auf P8 Schadensbegrenzung betreiben und Valentin Guillod (Honda) holte auf P10 seinen ersten WM-Punkt in der Saison 2024.

MXGP Ergebnis Qualifikationsrennen Neuquen:

1. Tim Gajser (SLO), Honda

2. Romain Febvre (F), Kawasaki

3. Pauls Jonass (LT), Honda

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS

5. Maxime Renaux (F), Yamaha

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM

7. Ivo Monticelli (I), Beta

8. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Valentin Guillod (CH), Honda

11. Ben Watson (GB), Beta

12. Kevin Horgmo (N), Honda

13. Cornelius Toendel (N),

14. Jan Pancar (SlO), KTM

15. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

16. Fabio Aparecido dos Santos (BRA), Yamaha

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

...

31. (DNF): Jago Geerts (B), Yamaha

32. (DNF) Ruben Fernandez (ESP), Honda

34. (DNF) Isak Gifting (S), Yamaha

35. (DNF) Brent van Doninck (B), Honda

...

DNS: Alberto Forato (I), Honda

DNS: Mattia Guadagnini (I), GASGAS

WM-Stand MXGP:

1. Tim Gajser (SLO), Honda, 10 Punkte

2. Romain Febvre (F), Kawasaki, 9, (-1)

3. Pauls Jonass (LT), Honda, 8, (-2)

4. Jorge Prado (ESP), GASGAS, 7, (-3)

5. Maxime Renaux (F), Yamaha, 6, (-4)

6. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 5, (-5)

7. Ivo Monticelli (I), Beta, 4, (-6)

8. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 3, (-7)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 2, (-8)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 1, (-9)