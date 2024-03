Jorge Prado (GASGAS) startet in Spanien von Pole

Mit einem Start-Ziel-Sieg gewann Lokalmatador und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) das MXGP-Qualifikationsrennen zum Großen Preis von Spanien in Arroyomolinos vor Tim Gajser (Honda) und Maxime Renaux (Yamaha).

Grand Prix of Spain in Arroyomolinos: Unter dem Jubel tausender spanischer Fans gewann Lokalmatador, Titelverteidiger und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) das MXGP Qualifikationsrennen zum Grand-Prix of Spain in Arroyomolinos. Nachdem der spanische GASGAS-Werksfahrer sowohl im freien Training als auch im Qualifikationstraining die besten Rundenzeiten vorgelegt hatte, legte er im Quali-Race einen seiner Blitzstarts hin und kontrollierte danach das Rennen von der Spitze.

Der slowenische HRC-Werksfahrer Tim Gajser startete hinter Maxime Renaux (Yamaha) auf Rang 3, konnte sich aber in der vierten Runde gegen den Franzosen durchsetzen und beendete das Rennen auf Rang 2.

Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings touchierte auf der Startgeraden zuerst Jeremy Seewer (Kawasaki) und danach noch Tim Gajser (Honda) und bog nur im Mittelfeld in die erste Kurve ein. Danach musste sich 'The Bullet' aus dem Bereich der Top-10 wieder nach vorne kämpfen. Die Strecke war knüppelhart und gespickt mit tief ausgefahrenen Spurrinnen sowie kantigen Bremswellen. Nachdem Kevin Horgmo (Honda) stürzte, konnten Pauls Jonass und Valentin Guillod (beide Honda) nicht mehr ausweichen und stürzten ebenfalls. Für den Norweger war das Rennen damit zu Ende. Jonass beendete das Rennen auf P11, Guillod fuhr von P9 auf P7 nach vorne. Romain Febvre (Kawasaki) erwischte keinen guten Start und beendete das Rennen auf Rang 8.

Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff rangierte von Beginn an in der Spitzengruppe und wurde am Ende lediglich von Jeffrey Herlings überholt, der nach seiner Startkollision bis auf den vierten Platz nach vorne fuhr.

Die beiden deutschen Kosak-KTM-Piloten Tom Koch und Maximilian Spies beendeten das Rennen auf den Rängen 17 und 21, Mark Scheu (Husqvarna) auf dem 24. Platz.

MXGP Qualifikationsrennen Arroyomolinos:

1. Jorge Prado (E), GASGAS

2. Tim Gajser (SLO), Honda

3. Maxime Renaux (F), Yamaha

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM

5. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki

7. Valentin Guillod (CH), Honda

8. Romain Febvre (F), Kawasaki

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha

10. Isak Gifting (S), Yamaha

11. Pauls Jonass (LT), Honda

…

17. Tom Koch (D), KTM

…

21. Maximilian Spies (D), KTM

22. Kevin Brumann (CH), Husqvarna

...

24. Mark Scheu (D), Husqvarna

MXGP WM-Stand:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 64 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 60, (-4)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 54, (-10)

4. Maxime Renaux (F), Yamaha, 47, (-17)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 46, (-18)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 39, (-25)

7. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 39, (-25)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 34, (-30)

9. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 28, (-36)

10. Valentin Guillod (CH), Honda, 25, (-39)

…

17. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5, (-59)