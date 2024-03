Jorge Prado (GASGAS) gewinnt Heim-Grand-Prix

Mit einem makellosen Doppelsieg gewann der spanische MXGP-Titelverteidiger Jorge Prado (GASGAS) den Grand-Prix of Spain vor Tim Gajser (Honda/2-2) und Romain Febvre (Kawa/4-3). Tom Koch (KTM) erreicht die Top-10.

Zweiter Lauf der MXXGP Klasse, Grand-Prix of Spain in Arroyomolinos: Am Start fehlte Yamaha-Werksfahrer Maxime Renaux, der den ersten Lauf mit einer kämpferisch starken Leistung auf P5 beendet hatte. Einzelheiten sind zwar noch nicht bekannt, aber es drang durch, dass sich der Franzose erneut am Fuß verletzt hat, den er sich im vergangenem Jahr auf dieser Strecke gebrochen hatte. Renaux hatte nach dem ersten Rennen so starke Schmerzen, dass er auf einen Einsatz verzichten musste.

Vom Start weg katapultierte sich Lokalmatador Jorge Prado (GASGAS) zum Holeshot und gewann auch den zweiten Lauf mit einer dominanten Vorstellung. Er kontrollierte das Rennen von der Spitze aus und hatte zu keinem Zeitpunkt des Rennens ernsthafte Gegner. Nach seinem Sieg im Qualifikationsrennen am Samstag hielt sich der GASGAS-Werksfahrer in Spanien also komplett schadlos und gewann seinen Heim-Grand-Prix mit einem makellosen Doppelsieg.

HRC-Werksfahrer Tim Gajser startete im letzten Rennen des Tages vor Romain Febvre auf P2. Febvre übte über die gesamte Renndistanz Druck auf den Slowenen aus, aber er kam nicht in Schlagdistanz.

Red Bull KTM-Werksfahrer Jeffrey Herlings startete im Bereich der Top-4, kam aber im Rennen ebenfalls nicht in die Nähe zu den Top-3-Piloten. 'The Bullet' beendete den Tag mit einem 3-4-Ergebnis auf Rang 4, mit 38 Zählern punktgleich mit Romain Febvre, der wegen seines besseren zweiten Laufs am Ende des Tages auf dem Podium stand. Fünfter wurde der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer mit einem 7-6-Ergebnis.

Fantic-Werksfahrer Glenn Coldenhoff rangierte bis zur 14. von 18 Runden auf P5, doch der Niederländer rutschte über beide Räder weg, stürzte, musste das Rennen mit verbogenem Lenker aufgeben und blieb im zweiten Lauf ohne Punkte.

Der deutsche Kosak-KTM-Pilot Tom Koch holte im zweiten Lauf sein erstes Top-10-Ergebnis der Saison 2024. Sein Teamkollege Maximilian Spies wurde in diesem Rennen Elfter. In der Tageswertung belegten Max Spies und Tom Koch die Ränge 12 und 16 und in der WM rangieren die beiden Fahrer mit 15 und 13 Zählern auf den WM-Rängen 17 und 18.

Tabellenführer Jorge Prado konnte sich mit seinem zweiten Sieg im zweiten Rennen an der WM-Tabellenspitze weiter absetzen und seinen Vorsprung gegenüber Tim Gajser von 3 auf 10 Punkte ausbauen. Tim Gajser ist Zweiter der Tabelle und Romain Febvrerangiert mit 22 Punkten Rückstand auf P3. Jeffrey Herlings hat auf Rang 4 bereits einen Rückstand von 37 Punkten zu Prado.

Das dritte Aufeinandertreffen der MXGP-WM findet in zwei Wochen, am 7. April, in Riola Sardo auf Sardinien statt.

Grand-Prix of Spain, Arroyomolinos:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-3

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-4

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 7-6

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-5

7. Pauls Jonass (LT), Honda, 8-7

8. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-9

10. Ben Watson (GB), Beta, 13-12

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-DNS

12. Maximilian Spies (D), KTM, 16-11

13. Ivo Monticelli (I), Beta, 14-13

14. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-DNF

15. Cornelius Toendel (N), KTM, 12-16

16. Tom Koch (D), KTM, 19-10

17. Isak Gifting (S), Yamaha, 15-15

18. Jan Pancar (SLO), KTM, 20-14

19. Alvin Östlund (S), Honda, 18-18

20. Ander Valentin (E), Yamaha, 17-20

…

23. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 23-21

24. Mark Scheu (D), Husqvarna, 24-22

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 2 von 20:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 114 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 104, (-10)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 92, (-22)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 77, (-37)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 73, (-41)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 68, (-46)

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 63, (-51)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 56, (-58)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 49, (-65)

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 49, (-65)

…

17. Maximilian Spies (D), KTM, 15, (-99)

18. Tom Koch (D), KTM, KTM, 13, (-101)

19. Alvin Östlund (S), Honda, 6; (-108)

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5, (-109)