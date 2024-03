Kay de Wolf gewinnt Spanien-Grand-Prix

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf den Grand-Prix of Spain in Arroyomolinos vor dem deutschen GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder und Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM, 6-1).

Zweiter MX2-Lauf in Arroyomolinos, Grand-Prix of Spain: Der belgische Red Bull KTM Werksfahrer Sacha Coenen gewann den Holeshot. Hinter ihm brachten sich Andrea Adamo (KTM), Liam Everts (KTM), Thibault Benistant (Yamaha), Kay de Wolf(Husqvarna) und Simon Längenfelder in Stellung. Zunächst setzte sich Kay de Wolf durch und ging an Sacha Coenen vorbei in Führung. Es schien, als könne der Laufsieger von Moto-1 auch den zweiten Lauf von der Spitze aus kontrollieren, doch diesmal kam es anders.

MX2-Titelverteidiger Andrea Adamo (KTM) schloss die Lücke zum Führenden und übernahm in Runde 7 die Spitze. De Wolf wollte die enorm hohe pace des Italieners mitgehen, beging dabei aber mehrere Fehler und es kam sogar zu einem Sturz. De Wolf war aber schnell wieder auf der Strecke und konnte seine Position halten.

Simon Längenfelder rangierte auf P3 und attackierte über die gesamte Renndistanz. Am Ende des zweiten Laufs war er am Hinterrad von de Wolf, doch Überrundete machten ihm immer wieder einen Strich durch die Rechnung. Längenfelder kam auf Rang 3 ins Ziel. Andrea Adamo gewann mit einem Vorsprung von 1,7 Sekunden vor dem Duo de Wolf und Längenfelder.

Sacha Coenen, der den Holeshot gezogen und in diesem Rennen geführt hatte, fiel nach Fehlern auf Rang 8 zurück. Triumph-Werksfahrer Mikkel Haarup rangierte bis zur vorletzten Runde auf Rang 6, fiel dann aber durch Sturz auf P17 zurück. Sein Triumph-Teamkollege Camden Mc Lellan beendete den zweiten Lauf auf Rang 7.

Mit einem 1-2-Ergebnis gewann Husqvarna-Werksfahrer Kay de Wolf den Großen Preis von Spanien vor Simon Längenfelder (GASGAS, 2-2) und Andrea Adamo (KTM, 6-1).

In der WM-Tabelle konnte der Niederländer seinen Vorsprung an der Tabellenspitze auf 12 Punkte gegenüber Simon Längenfelder auf Platz 2 ausbauen. Andrea Adamo verbesserte sich von P5 auf P3 und Lucas Coenen rückte von P7 auf P4 nach vorne, während Benistant von P3 auf Tabellenrang 5 zurückfiel.

Der dritte WM-Lauf der Saison findet am 7. April in Riola Sardo auf Sardinien statt.

MX2, Grand Prix of Spain, Arroyomolinos:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 1-2

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 2-3

3. Andrea Adamo (I), KTM, 6-1

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 3-4

5. Liam Everts (B), KTM, 4-6

6. Thibault Benistant (F), Yamaha, 7-5

7. Camden McLellan (ZA), Triumph, 8-7

8. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 9-10

9. Sacha Coenen (B), KTM, 12-8

10. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha, 11-9

11. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 5-17

12. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 10-13

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki, 13-11

14. Ferruccio Zanchi (I), Honda, 18-12

15. David Braceras (E), Fantic, 16-15

16. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki, 17-16

17. Hakon Osterhagen (N), Honda, 14-20

18. Oriol Oliver (E), KTM, 27-14

19. Hakon Fredriksen (N), KTM, 15-22

20. Jens Walvoort (NL), KTM, 19-19

MX2 WM-Stand nach 2 von 20 Events:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 113 Punkte

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 101, (-12)

3. Andrea Adamo (I), KTM, 82 (-31)

4. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 75, (-38)

5. Thibault Benistant (F), Yamaha, 72, (-41)

6. Mikkel Haarup (DK), Triumph, 64, (-49)

7. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS, 59, (-54)

8. Sacha Coenen (B), KTM, 53, (-60)

9. Camden McLellan (ZA), Triumph, 52; (-61)

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha, 42, (-71)