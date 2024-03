Spanien-GP: Kay de Wolf (Husqvarna) gewinnt Lauf 1

Der niederländische WM-Leader und Polesetter Kay de Wolf (Husqvarna) gewann den ersten MX2-Lauf des Großen Preises von Spanien in Arroyomolinos vor Simon Längenfelder (GASGAS), der 9 Runden geführt hatte.

Erster MX2-Lauf in Arroyomolinos, Grand-Prix of Spain: Der deutsche GASGAS-Werksfahrer Simon Längenfelder gewann den Holeshot und führte das Rennen 9 Runden lang an. Polesetter und WM-Leader Kay de Wolf (Husqvarna) startete im Bereich der Top-3, touchierte in der Anfangsphase den französischen Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant und konnte einen Crash gerade noch vermeiden. Danach kämpfte sich der Niederländer zunächst an Benistant vorbei und schloss die Lücke zu Leader Längenfelder, der dem Druck de Wolfs zunächst über mehrere Runden standhalten konnte. Vor dem weiten Dreifachsprung platzierte de Wolf in Runde 10 das entscheidende Manöver und ging am Deutschen vorbei in Führung.

In den letzten Runden machte Lucas Coenen (Husqvarna) Boden gut und befand sich in Schlagdistanz zu Längenfelder. Der GASGAS-Werksfahrer ließ sich aber in keinen Fehler treiben, wehrte Coenens Angriffe erfolgreich ab und überquerte die Ziellinie auf Rang 2.

Der belgische Red Bull KTM-Werksfahrer Liam Everts konnte seine gute Form, die er bereits mit P3 im Qualifikationsrennen unter Beweis gestellt hatte, erneut bestätigen und auch das Triumph-Werksteam konnte nach dem ersten Lauf zufrieden sein: Beide Triumph-Bikes erreichten die Top-10. Beide Werksfahrer platzierten Überholmanöver. Haarup beendete das Rennen auf Rang 5 und McLellan auf Rang 8.

Der französische Yamaha-Werksfahrer Thibault Benistant wurde in diesem Rennen bis auf P7 durchgereicht und stürzte in der Schlussphase des Rennens.

MX2, Lauf 1, Arroyomolinos:

1. Kay de Wolf (NL), Husqvarna

2. Simon Längenfelder (D), GASGAS

3. Lucas Coenen (B), Husqvarna

4. Liam Everts (B), KTM

5. Mikkel Haarup (DK), Triumph

6. Andrea Adamo (I), KTM

7. Thibault Benistant (F), Yamaha

8. Camden McLellan (ZA), Triumph

9. Marc-Antoine Rossi (I), GASGAS

10. Rick Elzinga (NL), Yamaha

11. Andrea Bonacorsi (I), Yamaha

12. Sacha Coenen (B), KTM

13. Jack Chambers (USA), Kawasaki

14. Hakon Osterhagen (N), Honda

15. Hakon Fredriksen (N), KTM

16. David Braceras (E), Fantic

17. Quentin Marc Prugnieres (F), Kawasaki

18. Ferruccio Zanchi (I), Honda

19. Jens Walvoort (NL), KTM

20. Federico Tuani (I), Yamaha