Jorge Prado (GASGAS): «Könnte nicht glücklicher sein»

MXGP-Weltmeister Jorge Prado (Red Bull GASGAS) spricht nach seinem souveränen Heimsieg in Arroyomolinos über das Gefühl des Triumphs vor seinen Fans und den Aufwand an einem Heim-Grand Prix.

Red Bull-GASGAS-Star Jorge Prado war der dominierende Fahrer bei der zweiten Station zur Motocross-WM der MXGP-Klasse in Arroyomolinos vor den Toren der spanischen Hauptstadt Madrid. Der Weltmeister gewann das Qualifikations-Rennen am Samstag und hielt sich auch am Sonntag unter dem frenetischen Jubel der Fans in beiden Durchgängen schadlos.

«Das ist es einfach das, was den Rennsport ausmacht», strahlte der 23-Jährige, der auch im gezeiteten Quali-Training den Ton angab. «Hier in Spanien zu gewinnen ist sehr speziell. Es war ein perfektes Wochenende mit Siegen in allen Rennen, in denen ich auf die Piste gegangen bin. Ich könnte nicht glücklicher sein. Auf heimischem Boden zu gewinnen, macht das Ganze noch schöner. Es war kein einfaches Wochenende, denn man hat neben der Rennstrecke sehr viele Verpflichtungen.»

Der Spanier weiter: «Es sind sehr viele Fans gekommen und ihnen den Sieg zu schenken, ist unglaublich. Ich fühle mich super stolz darüber, was mir da gelungen ist. Ich habe gespürt, dass meine fahrerische Leistung dieses Wochenende perfekt war – guter Speed, gute Starts und perfekte Ergebnisse. Jedes Mal, wenn ich auf das Bike gestiegen bin, habe ich den Flow gefunden – ich fühle mich auch richtig fit. Hoffentlich können wir diesen Schwung beibehalten.»

Prado hat in der WM-Gesamtwertung den Vorsprung auf Verfolger Tim Gajser (Honda) auf zehn Punkte ausgebaut und darf sich bald schon über einen weiteren Heimauftritt freuen: Am 11. und 12. Mai ist die Motocross-WM dann nämlich in Lugo – der Heimatstadt des spanischen Helden – zu Gast. Das nächste Meeting im Kalender ist der WM-Lauf in tiefen Sand in Riola Sardo auf Sardinien.

Grand-Prix of Spain, Arroyomolinos:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-2

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 4-3

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-4

5. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 7-6

6. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 9-5

7. Pauls Jonass (LT), Honda, 8-7

8. Valentin Guillod (CH), Honda, 10-8

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 11-9

10. Ben Watson (GB), Beta, 13-12

11. Maxime Renaux (F), Yamaha, 5-DNS

12. Maximilian Spies (D), KTM, 16-11

13. Ivo Monticelli (I), Beta, 14-13

14. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 6-DNF

15. Cornelius Toendel (N), KTM, 12-16

16. Tom Koch (D), KTM, 19-10

17. Isak Gifting (S), Yamaha, 15-15

18. Jan Pancar (SLO), KTM, 20-14

19. Alvin Östlund (S), Honda, 18-18

20. Ander Valentin (E), Yamaha, 17-20

…

23. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 23-21

24. Mark Scheu (D), Husqvarna, 24-22

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 2 von 20:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 114 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 104, (-10)

3. Romain Febvre (F), Kawasaki, 92, (-22)

4. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 77, (-37)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 73, (-41)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 68, (-46)

7. Maxime Renaux (F), Yamaha, 63, (-51)

8. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 56, (-58)

9. Valentin Guillod (CH), Honda, 49, (-65)

10. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 49, (-65)

…

17. Maximilian Spies (D), KTM, 15, (-99)

18. Tom Koch (D), KTM, KTM, 13, (-101)

19. Alvin Östlund (S), Honda, 6; (-108)

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 5, (-109)