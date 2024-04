Jorge Prado (GASGAS): Dritter Triumph in Folge

Jorge Prado gewann in Riola Sardo vor Tim Gajser und Jeffrey Herlings

Tim Gajser stürzte am Ende des zweiten Laufs

WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) beendete den Großen Preis von Sardinien mit einem Doppelsieg, während seine Verfolger stürzten. Damit bleibt der Spanier in dieser Saison weiterhin ungeschlagen.

Der spanische Titelverteidiger und WM-Leader Jorge Prado (GASGAS) gewann den Großen Preis von Sardinien in Riola Sardo mit einem Doppelsieg. Am Start zum entscheidenden zweiten Lauf lagen der Spanier und der schweizerische Kawasaki-Werksfahrer Jeremy Seewer nahezu gleichauf, aber bereits nach der zweiten Kurve setzte sich Prado an die Spitze und führte vor dem ebenfalls gut gestarteten Red Bull KTM Werksfahrer Jeffrey Herlings.

Herlings wollte den Spanier diesmal nicht entkommen lassen und setzte nach der Hälfte des Rennens zu einem Zwischenspurt an. Der Niederländer konnte die Lücke zu Prado schließen und befand sich bereits am Hinterrad des Spaniers, als er in einer Linkskurve über das Vorderrad wegrutschte und zu Boden ging und damit seine Hoffnungen auf einen Laufsieg zerstörte. Tim Gajser profitierte von der Situation und fuhr am Niederländer vorbei auf Rang 2, während sich der frustrierte Herlings mit dem dritten Platz begnügen musste.

Am Ende des Rennens geriet allerdings auch Gajser in Gefahr, als er unvermittelt in den Streckenbegrenzungsdamm stürzte. Der Slowene war nach dem Zwischenfall aber schnell wieder auf seinem Motorrad und rettete den zweiten Platz über die Ziellinie

Prado gewann auch den zweiten Lauf mit einem Vorsprung von 16,6 Sekunden vor Gajser und Herlings. Der spanische Titelverteidiger gewann somit auf Sardinien alle drei Rennen und wurde damit ungefährdeter Grand-Prix-Sieger. In der WM-Tabelle konnte der GASGAS-Werksfahrer in Riola Sardo nach 6 Laufsiegen in Folge seinen Vorsprung gegenüber seinem Verfolger Tim Gajser von 10 auf 17 Punkte ausbauen.

Der deutsche Kosak KTM Pilot Tom Koch erwischte im zweiten Lauf keinen guten Start und begann das Rennen außerhalb der Punkteränge. Im weiteren Verlauf kämpfte sich der Wormstedter aber bis auf P13 nach vorne. Sein Teamkollege Maximilian Spies rettete auf P20 noch einen WM-Punkt. Tom Koch verbesserte sich in der WM-Tabelle nach 3 von 20 absolvierten WM-Läufen von Rang 18 auf P16. Spies fiel in Riola mit Gesamtrang 18 von Tabellenplatz 17 auf Rang 18 zurück.

Am kommenden Wochenende gastiert die Motocross-WM zu ihrem 4. Lauf in Arco di Trentino (Italien).

Ergebnis MXGP Riola Sardo:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 1-1

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 2-2

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 3-3

4. Pauls Jonass (LT), Honda, 5-4

5. Romain Febvre (F), Kawasaki, 6-5

6. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 4-9

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 7-6

8. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 11-7

9. Brian Bogers (NL), Fantic, 8-11

10. Kevin Horgmo (N), Honda, 10-10

11. Ben Watson (GB), Beta, 9-12

12. Isak Gifting (S), Yamaha, 14-8

13. Tom Koch (D), KTM, 12-13

14. Cornelius Toendel (N), KTM, 16-14

15. Alvin Östlund (S), Honda, 13-18

16. Valentin Guillod (CH), Honda, 18-15

17. Adam Sterry (GB), KTM, 17-17

18. Maximilian Spies (D), KTM, 15-20

19. Todd Kellett (GB), Yamaha, 21-16

20. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 25-19

21. Ivo Monticelli (I), Beta, 19-21

22. Benoit Paturel (F), Yamaha, 20-24

23. Tim Edberg (S), Honda, 28-22

24. Jan Pancar (SLO), KTM, 23-23

25. Anton Nagy (S), Yamaha, 24-25

26. Mark Scheu (D), Husqvarna, 26-26

27. Jacub Teresak (CZ), Husqvarna, 22-27

28. Roan van de Moosdijk (NL), Honda, 27-28

29. Tomass Sileoka (LT), GASGAS, 29-29

MXGP WM-Stand nach WM-Runde 3 von 20:

1. Jorge Prado (E), GASGAS, 174 Punkte

2. Tim Gajser (SLO), Honda, 157, (-17)

3. Jeffrey Herlings (NL), KTM, 125, (-49)

4. Romain Febvre (F), Kawasaki, 123, (-51)

5. Pauls Jonass (LT), Honda, 113, (-61)

6. Jeremy Seewer (CH), Kawasaki, 99, (-75)

7. Calvin Vlaanderen (NL), Yamaha, 90, (-84)

8. Glenn Coldenhoff (NL), Fantic, 83, (-91)

9. Kevin Horgmo (N), Honda, 64, (-110)

10. Maxime Renaux (F), Yamaha, 63, (-111)

11. Valentin Guillod (CH), Honda, 60, (-114)

…

16. Tom Koch (D), KTM, KTM, 30, (-144)

17. Brian Bogers (NL), Fantic, 26, (-148)

18. Maximilian Spies (D), KTM, 22, (-152)

...

22. Kevin Brumann (CH), Husqvarna, 7, (-167)